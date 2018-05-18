Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла законопроект, направленный на защиту жизни детей от колумбайн-сообществ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу депутата.

Яровая отметила, что документ также предполагает оперативное выявление преступников, вовлекающих несовершеннолетних в опасную для их жизни деятельность.

"Практика показала, что необходимо восполнить пробел в отраслевом законодательстве, уже предусматривающем процедуру оперативного реагирования на распространение информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства, включив в этот перечень информацию, направленную на вовлечение ребенка в совершение противоправных действий, представляющих опасность для его жизни. Это так называемые "колумбайн-сообщества" и игры по типу "Беги или умри" и "Фея огня" и так далее", — отметила Яровая.

Законопроектом также предлагается незамедлительная передача информации Роскомнадзором в полицию для выявления преступника, расследования и привлечения к ответственности. Кроме того, сокращаются сроки для принятия мер с трех суток до 24 часов.

"Защищая детей от вовлечения в преступное сообщество, мы решаем двуединую задачу: во-первых, не позволяем самого ребенка сделать преступником, склонить его к совершению преступлений, а во-вторых, защищаем ребенка, не позволяя сделать его жертвой преступления", — подчеркнула Яровая.

По ее словам, благодаря новому законопроекту "будет прекращен информационный доступ преступника к общению с детьми и преступному влиянию на них".