20 фонтанов будет работать летом 2018 года в Барнауле

20 фонтанов будет работать в Барнауле летом 2018 года. Части из них предстоит плановый ремонт. Об этом порталу Amic.ru сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Обслуживание всех 20 фонтанов осуществляет МУП "Городское зеленое хозяйство" Барнаула. В 2018 года на это выделено 2,4 млн рублей. В прошлом году было выделено 1,8 млн рублей, но тогда работало 15 фонтанов.

"Дата начала работы фонтанов определяется после достижения дневной температуры +15оС. В День Победы, 9 мая, был произведен однократный запуск фонтанов", — уточнили в комитете.

Текущий ремонт сделают на фонтанах, расположенных на площади Сахарова, 1ф, улице Георгия Исакова, 213ф, улице Попова, 76ф, проспекте Ленина, 71ф ("Космос") и 54ф/1 ("Лилия"), улице Панфиловцев, 24ф, улице Чайковского, 21ф и улице Антона Петрова, 146ф.

Вот общий список фонтанов, обслуживаемых из бюджета:

пр-кт Ленина, 54ф ("Космос");

пр-кт Ленина, 54ф/1 ("Лилия");

пл.Сахарова, 1ф;

пр-кт Ленина, 90;

ул.Научный городок, 39в;

пр-кт Красноармейский, 104ф;

ул.Молодежная, 29ф;

ул.Чайковского, 21ф;

ул.Георгия Исакова, 213ф;

ул.Попова, 76ф;

ул.Малахова, 75ф;

пр-кт Ленина, 71ф;

ул.Панфиловцев, 24ф;

пр-кт Социалистический, 11ф;

п.Центральный, ул.Мира, 13б;

ул.Шукшина, 1;

пересечение пр-кта Красноармейского и ул.Партизанской;

ул.Георгиева, 41ф;

ул.Попова, 98ф;

ул.Антона Петров, 146ф.