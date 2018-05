Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении редактора издания Washington Examiner Уго Гурдона, сообщается на сайте ведомства.

Ранее журнал опубликовал материал "Our response to Russia's threats against our journalists" ("Наш ответ на угрозы России против наших журналистов").

"Возбуждено уголовное дело в отношении редактора еженедельного интернет-журнала Washington Examiner Уго Гурдона", — говорится в сообщении СК.

Поводом стала публикация в журнале статьи под названием "Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge" ("Украина должна взорвать Крымский мост Путина").

По данным следствия, в действиях редактора Гурдона, пропустившего статью, усматривается пропаганда терроризма.

Ранее против автора статьи Тома Рогана было возбуждено уголовное дело. Сам журналист позже принес некоторые извинения в статье "Why Putin wants to send me to the Black Dolphin" ("Почему Путин хочет отправить меня в "Черный дельфин" (колония особого режима для пожизненно осужденных — прим. ред.).

В частности, Роган пояснил, что не имел в виду сделать это с жертвами, а также отметил, что относится с уважением к россиянам.