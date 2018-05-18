Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении редактора издания Washington Examiner Уго Гурдона, сообщается на сайте ведомства.
Ранее журнал опубликовал материал "Our response to Russia's threats against our journalists" ("Наш ответ на угрозы России против наших журналистов").
"Возбуждено уголовное дело в отношении редактора еженедельного интернет-журнала Washington Examiner Уго Гурдона", — говорится в сообщении СК.
Поводом стала публикация в журнале статьи под названием "Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge" ("Украина должна взорвать Крымский мост Путина").
По данным следствия, в действиях редактора Гурдона, пропустившего статью, усматривается пропаганда терроризма.
Ранее против автора статьи Тома Рогана было возбуждено уголовное дело. Сам журналист позже принес некоторые извинения в статье "Why Putin wants to send me to the Black Dolphin" ("Почему Путин хочет отправить меня в "Черный дельфин" (колония особого режима для пожизненно осужденных — прим. ред.).
В частности, Роган пояснил, что не имел в виду сделать это с жертвами, а также отметил, что относится с уважением к россиянам.
Комментарии
Видать никто сейчас не в курсе о действии законов в пространстве и во времени..
Ясно.Он же просто хотел всё без жертв совершить:перекрыть дорогу в обе стороны,подождать пока машины с людьми мост покинут,эвакуировать сотни строителей,а уж потом-ба-бах.Тогда это другое дело.Да и вообще,полных прип...ков кто бы стал держать в журнале Washington Examiner ?
18.05.2018 16:29
- гость -
Ты возбудился - ясно. А дело то, дело возбуди!
Потому что это не официальная позиция США, не заявление руководства страны и даже не результаты социологического опроса населения. Это просто полемический текст малоизвестного видеоблогера, опубликованный в рубрике «Мнения».
Журнал Washington Examiner — интернет-издание консервативного толка занимает очень небольшую нишу на рынке американских СМИ. По популярности и охвату аудитории ему далеко до журналов Time и New Yorker.
В США эта публикация не привлекла ничьего внимания — на нее не ссылались, ее не цитировали.
Тем не менее в России реплика Рогана вызвала широкий резонанс, причем не только в средствах массовой информации. Посольство России в США написало в фейсбуке, что ждет объяснений от журнала по поводу того, «насколько данный материал отражает его редакционную политику».
Почти 60 российских изданий сделали новость о планах американцев взорвать Крымский мост, не уточняя, что это предложил один единственный колумнист. Из заголовков складывается впечатление, что США уже направило в сторону Керченского пролива чуть ли не авианосцы. Например, «Американцы предложили взорвать Крымский мост» (Delta) или «США призвали взорвать Крымский мост» (Sibnet.ru).
UPD. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что на публикацию в американском журнале следует обратить внимание правоохранительным органам.
UPD1. СК завел дело на американского журналиста Тома Рогана за публикацию о Крымском мосту по статье о призывах к терактам. Также проверяют на причастность к преступлению редактора, который выпустил этот материал.