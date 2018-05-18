Роскомнадзор не может заблокировать Telegram, потому что разработчики мессенджера обходят все попытки с помощью технологий, запатентованных специалистами из Минобороны России, пишет газета "Коммерсант".

Отмечается, что еще в 2017 году, когда Telegram вошел в реестр организаторов распространения информации, создатель мессенджера Павел Дуров рассказал о разработке встроенных методов обхода блокировки и пообещал в случае чего использовать эти решения.

Один из методов обхода блокировок — автоматическая смена IP-адресов. Способы обхода, описывающие эту идею, в 2007-2009 годах запатентовала Военная академия связи Минобороны.

Основная идея, которая объединяет три патента, – это повышение устойчивости работы сегмента сети при деструктивных воздействиях.

Военные создавали эти изобретения в контексте защиты их сети от воздействия врагов, а сейчас это работает при защите работы мессенджера от воздействия блокировок".

Патенты перестали действовать в 2008 и 2011 годах из-за неуплаты госпошлины. По словам источника издания, близкого к Минобороны, эти способы были частично использованы в одной из технологий Telegram.