Роскомнадзор не может заблокировать Telegram, потому что разработчики мессенджера обходят все попытки с помощью технологий, запатентованных специалистами из Минобороны России, пишет газета "Коммерсант".
Отмечается, что еще в 2017 году, когда Telegram вошел в реестр организаторов распространения информации, создатель мессенджера Павел Дуров рассказал о разработке встроенных методов обхода блокировки и пообещал в случае чего использовать эти решения.
Один из методов обхода блокировок — автоматическая смена IP-адресов. Способы обхода, описывающие эту идею, в 2007-2009 годах запатентовала Военная академия связи Минобороны.
Основная идея, которая объединяет три патента, – это повышение устойчивости работы сегмента сети при деструктивных воздействиях.
Военные создавали эти изобретения в контексте защиты их сети от воздействия врагов, а сейчас это работает при защите работы мессенджера от воздействия блокировок".
Патенты перестали действовать в 2008 и 2011 годах из-за неуплаты госпошлины. По словам источника издания, близкого к Минобороны, эти способы были частично использованы в одной из технологий Telegram.
Комментарии
Один из методов обхода блокировок — автоматическая смена IP-адресов. Способы обхода, описывающие эту идею, в 2007-2009 годах запатентовала Военная академия связи Минобороны.
МОРФ запатентовал - велосипед))
Военные создавали эти изобретения в контексте защиты их сети от воздействия врагов, а сейчас это работает при защите работы мессенджера от воздействия блокировок".
Вот тут я почти нагадил в штаны от смеха)
Патенты перестали действовать в 2008 и 2011 годах из-за неуплаты госпошлины. По словам источника издания, близкого к Минобороны, эти способы были частично использованы в одной из технологий Telegram.
А вот тут я действительно нагадил в штаны от смеха!
по этому принципу(автопоиск лучшего для связи канала) работали радиостанции янки еще во Вторую мировую, потом транковая связь, потом сотики...
18.05.2018 18:18
- гость -
по этому принципу(автопоиск лучшего для связи канала) работали радиостанции янки еще во Вторую ....
Жаль, что путинское МОРФ забыло продлить авторские права))) А так бы точно по де бил и!!))