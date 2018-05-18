В Татарстане инспектор ДПС вместе с товарищем избил, похитил и заставил мужчину, недавно перенесшего операцию на позвоночнике, бежать за своим внедорожником, предварительно прицепив пострадавшего тросом, сообщается на сайте регионального управления СКР.

В отношении 27-летнего уже бывшего инспектора ДПС и его 38-летнего знакомого бизнесмена возбуждены уголовные дела. От дачи показаний они отказались. Сейчас они находятся под стражей.

По версии следствия, рано утром 28 апреля 2018 года в городе Буинске в одном из развлекательных заведений подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стали приставать к 29-летнему местному жителю.

Злоумышленникам не понравилась походка мужчины. Они сделали ему замечание, дескать, нечего изображать из себя "блатного". Тот пояснил, что его походка — следствие инвалидности и что недавно перенес операцию на позвоночнике. Несмотря на это, мужчину избили, усадили в "Ленд Крузер" и отвезли за город.

Остановившись возле лесопосадки, мужчину выволокли из салона и снова начали избивать. Когда инвалид упал, продолжили бить ногами. Затем потащили к протекающей неподалеку речке и окунули в воду.

"Здесь, продолжая избивать и угрожая убийством, потребовали заплатить 15 тыс. рублей, за то, что пытаясь защищаться, он бросил в одного из нападавших бутылку. При этом злоумышленники одели мужчину в наручники и, обмотав вокруг туловища буксировочный трос, заставили пробежать за автомобилем", — говорится в сообщении ведомства.

Как пишет "Вечерняя Казань", пострадавший является инвалидом третьей группы. Старший помощник руководителя управления СК по Татарстану Андрей Шептицкий рассказал изданию, что "один из похитителей начал пугать потерпевшего: мол, за брошенную в голову бутылку мы тебя здесь утопим". Также он уточнил, что изначально требовали заплатить за освобождение 20 тысяч рублей, потом сумму снизили до 15 тысяч.

Врачи зафиксировали у потерпевшего травмы головы, сотрясение мозга, ушибы и ссадины по всему телу.

В региональном СК отметили, что руководители главного обвиняемого, вплоть до районного начальника отдела ГИБДД, получили дисциплинарные взыскания.