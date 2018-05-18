Пятница, 18 Май, 17:53

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 61,82
€ 73,02
491123
14°
Обь
457см +41

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

СК: полицейский в Татарстане заставил инвалида бежать за машиной на тросе

, ИА "Амител"
Изначально требовали заплатить за освобождение 20 тысяч рублей, потом сумму снизили до 15 тысяч

Фото: evening-kazan.ru

В Татарстане инспектор ДПС вместе с товарищем избил, похитил и заставил мужчину, недавно перенесшего операцию на позвоночнике, бежать за своим внедорожником, предварительно прицепив пострадавшего тросом, сообщается на сайте регионального управления СКР.

В отношении 27-летнего уже бывшего инспектора ДПС и его 38-летнего знакомого бизнесмена возбуждены уголовные дела. От дачи показаний они отказались. Сейчас они находятся под стражей. 

По версии следствия, рано утром 28 апреля 2018 года в городе Буинске в одном из развлекательных заведений подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стали приставать к 29-летнему местному жителю.

Злоумышленникам не понравилась походка мужчины. Они сделали ему замечание, дескать, нечего изображать из себя "блатного". Тот пояснил, что его походка — следствие инвалидности и что недавно перенес операцию на позвоночнике. Несмотря на это, мужчину избили, усадили в "Ленд Крузер" и отвезли за город.

Остановившись возле лесопосадки, мужчину выволокли из салона и снова начали избивать. Когда инвалид упал, продолжили бить ногами. Затем потащили к протекающей неподалеку речке и окунули в воду.

"Здесь, продолжая избивать и угрожая убийством, потребовали заплатить 15 тыс. рублей, за то, что пытаясь защищаться, он бросил в одного из нападавших бутылку. При этом злоумышленники одели мужчину в наручники и, обмотав вокруг туловища буксировочный трос, заставили пробежать за автомобилем", — говорится в сообщении ведомства.

Как пишет "Вечерняя Казань", пострадавший является инвалидом третьей группы. Старший помощник руководителя управления СК по Татарстану Андрей Шептицкий рассказал изданию, что "один из похитителей начал пугать потерпевшего: мол, за брошенную в голову бутылку мы тебя здесь утопим". Также он уточнил, что изначально требовали заплатить за освобождение 20 тысяч рублей, потом сумму снизили до 15 тысяч.

Врачи зафиксировали у потерпевшего травмы головы, сотрясение мозга, ушибы и ссадины по всему телу.

В региональном СК отметили, что руководители главного обвиняемого, вплоть до районного начальника отдела ГИБДД, получили дисциплинарные взыскания.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

18.05.2018 17:07
- гость -

Обычные дела.

0  0
18.05.2018 17:13
- гость -

Настоящие полицаи

0  0
18.05.2018 17:25
- гость -

Все прошли многочисленные проверки и аттестации. Замечательно их там проверяют.

0  0
18.05.2018 17:25
iOne

А что им нельзя так?

0  0
18.05.2018 17:37
Vanadiy2014

А не окажется ли, что эти полицейские пошли в отставку за день до инцидента, по собственному желанию?

0  0
18.05.2018 17:50
- гость -

Татарстан отличается не садизмом ментов, а честностью раскрытия таких дел. в других регионах инвалида просто замочили бы.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
17:51
Дети за рулем: в Барнауле прошли краевые соревнования по вождению 0
17:34
СМИ: Telegram обходит блокировки с помощью российских военных технологий 3
17:32
Губернатор Алтайского края Карлин заработал в 2017 году почти 7 млн рублей 0
17:21
Порошенко подписал указ о новых санкциях против России 1
17:12
Тройное ДТП с участием КамАЗа поставило Змеиногорский тракт в пробку 1
17:03
СК: полицейский в Татарстане заставил инвалида бежать за машиной на тросе 6
16:48
Водитель легковушки впал в кому и врезался в автобус в Алтайском крае 0
16:33
Главу фирмы "Полезные продукты" на Алтае обвиняют в уклонении от налогов 0
16:22
Яровая внесла в Думу законопроект о защите детей от колумбайн-сообществ 5
16:11
СК возбудил дело против редактора Washington Examiner из-за Крымского моста 4
16:02
Снег, шквалистый ветер и гололед передают на выходные в Горном Алтае 0
15:49
СМИ: губернатор Тюменской области Якушев может возглавить Минстрой России 0
15:34
"Закрытый показ": как алтайские кинотеатры пострадали от проблем ТЦ 6
15:22
Instagram официально запустил функцию репостов 0
15:14
ПФР посчитал долгожителей Алтая: 105 человек старше 100 лет 3
15:04
Погоны, звезды, ордена: барнаульская полиция отметила 25-летие 9
14:48
Странное ДТП с выездом фургона на трамвайные рельсы произошло в Бийске 1
14:31
Барнаул и Заринск с 22 мая свяжет скорый электропоезд 0
14:22
Участок тротуара и газона уходит под землю в самом центре Барнаула 3
14:13
Падение вертолета МИ-2 на Ставрополье пытались скрыть, засыпав его землей 6
14:06
Губернатор пообещал достроить "Сказку" в срок для вклада в Год театра 7
13:49
Пенсионерку в Барнауле накрыло стеной воды во время опрессовки 49
13:33
Центробанк отозвал лицензию у банка "Акцент" 0
13:22
Лучшие и талантливые: на Алтае наградили победителей Дельфийских игр России 2
13:14
Режим нон-стоп: как погода влияет на посевные работы на Алтае 0
13:03
Штрафовать за недобросовестное отношение к праву на митинги предложили в ГД 1
13:00
Крутое партнерство: ролик для МТС снял режиссер "Крепкого орешка" 4
12:54
Через снег к летнему теплу: какая погода будет в Алтайском крае на выходных 0
12:36
Женщина в Горном Алтае ранила сожителя ножом и вызвала ему "скорую" 3
12:30
Благотворительный футбольный турнир пройдет в Барнауле 1
12:24
Трамп пошутил по поводу необычной звуковой иллюзии: "Я слышу covfefe" 6
12:13
Депутатов парламента Республики Алтай назвали самыми бедными 0
12:05
Должность специалиста по борьбе с коррупцией появится в России 8
11:52
Рубцовчанин пытался украсть в центре города школьную ограду 2
11:40
Сезон стрижки газонов стартовал в Барнауле 8
11:34
Возраст молодой семьи для жилищной субсидии предложили не ограничивать 2
11:22
Грузовик с краденым металлом и четырьмя мужчинами задержали в Бийске 1
11:11
Погода виновата: хозяйствам края помогут вовремя завершить уборку урожая 2
11:04
Самозанятых россиян обяжут отчислять деньги на пенсию и медицину 82
10:50
Названы перспективы строительства деревянных многоэтажек в России 13
10:45
Шедевры живописи покажут барнаульцам в "Ночь музеев" 0
10:35
Командир батальона "Пятнашка" Олег Мамиев погиб в ДНР 34
10:23
Экс-главу управляющей компании на Алтае осудили за сокрытие 106 млн рублей 2
10:20
АлтГТУ будет в тандеме с крупнейшей российской станкостроительной компанией 0
10:12
Депутат "воспитательно" ударил подростка, посмевшего с ним пререкаться 68
10:01
Сколько деревьев высадят и снесут в Барнауле в 2018 году 5
09:49
Где и когда барнаульцы смогут бесплатно провериться на меланому кожи 4
09:36
Матвиенко: Россия за 6 лет может войти в пятерку наиболее развитых стран 63
09:24
Всё для людей: бийчане жалуются на свалку рядом с Парком строителей 6
09:13
Призвавший взорвать Крымский мост журналист ответил на обвинения 14
09:01
Кодекс историка может появиться в России: история должна быть правильной 17
08:51
Очевидцы: водитель такси мог спать в момент ДТП на "встречке" в Барнауле 6
08:41
Мину обнаружили в окрестностях Барнаула 6
08:30
Что ждет посетителей ТРЦ "Пионер" в ближайшие выходные 1
08:26
Дело о контрабанде диких животных под видом цирка расследовано на Алтае 0
08:17
ИСК "Союз" в детском конкурсе разыграет гироскутер, велосипед и самокат 1
08:06
Гаджеты придут на помощь барнаульцам в "Ночь музеев" 0
07:50
Классика с неожиданной стороны: в МТА покажут спектакль "Алексей Каренин" 0
07:25
Инфографика: готовим цыплёнка-бройлера вкусно 0
07:24
"Барнаул всегда был оплотом рок-культуры, а не попсы", – Вадим Климов 18
07:15
80 млн заемных средств выделили для предпринимателей Алтайского края 0
07:12
Курс доллара ударил по рынку автокредита на импортные авто в Алтайском крае 4
07:03
Квартиру с перепланировкой продают в элитной высотке в Барнауле за 9,8 млн 3
06:48
Легкие шашлыки: готовим индейку в маринаде из кефира 0
06:32
Прокуратура обнаружила нарушения в крупных спортивных центрах Барнаула 2
06:17
И придет буря: штормовая погода обрушится на Алтайский край 18 мая 1
06:01
Хакнуть медицину: в Барнауле расследуют "атаку" на Диагностический центр 1
05:58
Минфин опроверг информацию о своем варианте повышения пенсионного возраста 4
04:54
Новый кабмин может заняться консолидацией ресурсов и сохранением ситуации 2
03:41
Путину доложили о почти полной готовности мотоцикла проекта "Кортеж" 5
02:45
Центробанк разработал купюру к чемпионату мира по футболу 0
01:14
"Саратовские авиалинии" объявили о прекращении деятельности с 31 мая 2
00:12
Ученые измерили давление внутри элементарной частицы 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.