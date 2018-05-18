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Директора и участника ООО "Полезные продукты" обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщили в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю.

В СКР уточняют, что данная организация специализируется на производстве готовых к употреблению пищевых продуктов и заготовок для приготовления. В период с 2014 по 2016 год фирма применяла общий режим налогообложения.

"Обвиняемые, не желая выплачивать в бюджет налог на добавленную стоимость, придумали схему, согласно которой подыскали фиктивные организации, не осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность, с которыми заключали договоры о якобы поставке Обществу сырья для производства пищевых продуктов", — утверждают в Следственном комитете.

По версии правоохранителей, обвиняемые предоставляли в налоговый орган декларации, содержащие заведомо недостоверные сведения о сумме налога, подлежащего вычету.

В итоге, как считают в СК, сумма неуплаченного НДС в бюджет превысила 44 миллиона рублей.

В данный момент расследование продолжается.