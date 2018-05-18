Фото: golos-khleboroba.ru

Столкновение автомобиля ВАЗ и автобуса произошло 18 мая в селе Баево в Алтайском крае — по имеющимся данным, водитель легковушки во время движения впал в диабетическую кому, сообщает "Голос хлебороба".

Авария случилась на мосту. Водителю легковушки из Ситниково стало плохо, он не справился с управлением и врезался в движущийся навстречу баевский автобус.

Издание отмечает, что у мужчины, по имеющейся информации, случилась диабетическая кома.

Водителя легковушки в тяжелом состоянии доставили в больницу. Шофер, управлявший автобусом, не пострадал.