Монтаж 38-метровой опоры ЛЭП в виде волка Забиваки — талисмана ЧМ-2018 — начался на автобане "Приморское кольцо" под Калининградом, пишет "Российская газета".

Как пояснили в АО "Янтарьэнерго", анкерная двухцепная опора — это уникальный объект, изготовленный по индивидуальному проекту. К тому же декоративная конструкция включена в линию, которая запитывает аэропорт "Храброво".

Место для Забиваки выбрано не случайно — трасса ведет из аэропорта в Калининград, а также соединяет областной центр с курортными приморскими городами.

Поскольку опора двусторонняя, она будет одинаково хорошо просматриваться с любого направления. В ночное время волк будет подсвечиваться. Трансформаторная подстанция для этой цели скрыта в футбольном мяче.

Уже смонтирована "опорная" лапа Забиваки, сейчас идет монтаж хвоста. Во весь рост волк должен встать 30 мая.