Как кинологи в Алтайском крае отрабатывают побег из колоний

Фото: Вячеслав Мельников

В УФСИН России по Алтайскому краю прошли учебно-методические сборы специалистов-кинологов со служебными собаками. Они направлены на повышение профессиональных навыков специалистов-кинологов. Участие в них приняло более 70 сотрудников со своими служебными собаками из учреждений УИС городов Барнаула Новоалтайска.

Учебно-методические сборы специалистов-кинологов проводились на территории городка содержания служебных собак исправительной колонии №3. Площадка оснащена всеми необходимыми снарядами для дрессировки собак, отработки упражнения задержания бежавшего преступника. Молодым сотрудникам разъясняли особенности дрессировки и готовили их для самостоятельного несения службы, а именно: предотвращение побегов из-под охраны исправительных учреждений, пресечение доставки запрещённых веществ и предметов в учреждения УИС края и прочее.

Аналогичные учебно-методические сборы уже прошли в городах Бийске и Рубцовске.