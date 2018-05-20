Ежедневник: почему 20 мая обязательно надо искупаться

ежедневник

События и приметы 20 мая

Не 20 мая, но в третье воскресенье мая во всем мире упоминают умерших от СПИДа. Это именно день памяти, а 1 декабря ежегодно отмечается всемирный день борьбы со СПИДом. Символ этого дня — красная лента, приколотая к одежде. По данным всемирной ассоциации здравоохранения, на планете живёт более 42 млн человек, инфицированных вирусом иммунодефицита (ВИЧ). И эта страшная цифра только растёт. Страшно, что большинство больных — люди до 30 лет. За последние 25 лет болезнь унесла жизни 25 миллионов человек. Считается, что чума 20 века прилагаю в мир из Африки, а там она появилась от заражения от обезьян.

20 мая (по старому стилю 7 мая) наши предки отмечали Купальницу. В этот день было принято прогонять по реке лошадей, купать их. Купались и крестьяне, правда не в реке, а воде из реки, нагретой в ведрах на солнце. Считалось, что это придает сил и здоровья на целый год. А еще день имеет множество примет. Например, если день будет дождливым, то сентябрь теплым будет. Если похода хорошая, то надо выходить на посевные работы, примета обещает богатый урожай. А если месяц будет красного цвета, то стоит ждать дождя ближайшее время.

20 мая день рождения отмечают джинсы. "Родились" джинсы более 200 лет назад в виде прочных брюк из парусины с плотными, двойными швами. Считается, что их создал американец Леви Стаусс в 1850 году. И продал за 1 доллар 46 центов. Новый вид брюк расходился на ура среди золотоискателей. И понятно: крепкие, долговечные. Через двадцать лет создатель джинсов открыл компанию "Levi Strauss & Co" по пошиву рабочей одежды. Сначала они были серыми, но скоро "посинели". И только лишь через несколько десятилетий появились Lee, Wrangler и Cooper. Вот тогда джинсы стали модной одеждой и не выходят из моды до сих пор.

В 1570 году фламандский картограф Абрахам Ортелиус составил и разработал прототип современного атласа. Можно сказать, что то был первый географический атлас. В нем было 53 карты, которыми пользовались мореплаватели конца 16 – начала 17 столетий.

В 1942 году в СССР был учрежден орден Отечественной войны I и II степени. Это была самая первая награда, появившаяся в годы Великой Отечественной войны. И это первый советский орден, имевший разделение на степени.

А еще в этот день в 1557 году родился русский царь и последний из рюриковичей Федор I Иоаннович. Он вошел в историю как Блаженный, то есть больной и слабый умом. В период его правления фактически правил Борис Годунов.

В 1799 году родился французский писатель Оноре де Бальзак, автор произведений "Гобсек", "Шагреневая кожа", "Евгения Гранде", "Блеск и нищета" и многих других.

В 1916 году на свет появился Алексей Маресьев, которому суждено было стать одним из самых известных героев Великой Отечественной войны. В 1943 году летчик Маресьев, только оправившись от тяжелого ранения, во время воздушного боя с превосходящими силами противника спас жизни двух советских летчиков и сбил сразу три вражеских истребителя.

В этот день свой 60-летний день рождения отмечает советский и российский актер театра и кино, продюсер, Народный артист России Алексей Гуськов и 79-й советский и российский артист эстрады, театра и кино, Народный артист России Роман Карцев. С чем их и поздравляем!

А умерли в этот день испанский мореплаватель и открыватель новых земель Христофор Колумб (в 1506 году), русский революционер-народоволец, старший брат В.И.Ленина Александр Ульянов (1887), советская телеведущая, Народная артистка СССР Валентина Леонтьева (2007), советский и российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист СССР Олег Янковский (2009).

По материалам calend.ru