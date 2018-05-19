Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Выходные в Алтайском крае стартовали в режиме штормового предупреждения — в регионе 19 мая ожидается ненастная погода со снегом и шквалистым ветром.
"На большей части территории осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные, в северных и предгорных районах местами появление временного снежного покрова, гололедные явления", — сообщает алтайский ЦГМС.
Дневные температуры в крае составят всего +5...+10 градусов. Ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду, местами порывы 22-27 метров.
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В Барнауле в субботу также временами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами появление временного снежного покрова, гололедные явления. Воздух в краевой столице прогреется до +7 градусов. Ветер северо-западный, 15-20 метров.
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