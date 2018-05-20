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Охотники за браконьерами: как егеря на Алтае охраняют уникальные заказники

, ИА "Амител", Екатерина Смолихина
Фоторепортаж из Тальменского района

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Журналисты Алтайского края побывали с рейдом в Усть-Чумышском заказнике. Здесь в устье реки Чумыш находится одна из самых наиболее эффективных зимовальных ям для рыбы.

На территории заказника водятся такие краснокнижные виды, как стерлядь, осётр и нельма. Рыбная ловля в акваториях заказника запрещена, кроме этого запрещено даже выходить на лодках с моторами. За ловлю редких рыб грозит уголовная ответственность.

За весну этого года егерями алтайского заказника было составлено три протокола о незаконной ловле, было конфисковано в каждом случае от 50 до 70 килограмм рыбы, рассказывает директор КГБУ "Алтайприрода" Алексей Астанин. Всего было снято около семи километров сетей. За сети, кстати, предусмотрен штраф от 3000 рублей, плюс причиненный ущерб водным ресурсам.

Для полного контроля за территориями, помимо лодки, в прошлом году был привлечен квадрокоптер, который позволяет выявить незаконную ловлю сверху.

Фото: "Алтайприрода"

Отправляясь в рейд с егерями мы и не надеялись наткнуться на браконьеров, но нам повезло. Возле избушки, якобы для сенокоса, по словам находившихся там людей, было найдено 12 сетей и моторная лодка. Видимо, браконьеры в ночь собирались расставлять сети. Вину свою "черные рыболовы" отрицали, ну то и понятно, с поличным пойманы они не были. Говорили, что сети были привезены на ремонт. Для составления протокола пришлось отправится в соседнюю деревню - все документы у браконьеров были там. 

Фото: "Алтайприрода"

Всего за 2017 год и 1 квартал 2018 было проведено 1059 рейдов на территории 30 алтайских заказников и 2 природных парков, было составлено 154 протокола и возбуждено 13 уголовных дел( незаконная охота, незаконная рыбалка и незаконная рубка леса).

 

Автор:
Екатерина Смолихина фотокорреспондент 89293224430

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Комментарии

20.05.2018 07:48
- гость -

Больше рекламы в сми о стерляди и нельме, попрет народ, егеря успевать не будут ловить.

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