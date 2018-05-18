Губернатор, глава правительства Алтайского края Александр Карлин в 2017 году задекларировал доход в 6,9 млн рублей. Сведения из деклараций губернатора и его супруги опубликованы на сайте администрации в пятницу, 18 мая.

Итак, в прошлом году губернатор заработал 6 млн 900 тысяч рублей. Это почти на 3 млн рублей больше, чем годом ранее. Начальник отдела информационной политики региона Андрей Ляпунов объяснил, что основную часть дохода глава региона получил по основному месту работы и от пенсионных начислений. В 2015 году его доход составил 5 миллионов рублей, в 2014 году — 5,74 миллиона рублей, в 2013 году – 3,257 миллиона рублей.

В его собственности два гаражных бокса (40,9 и 16,8 квадратных метра). Как и годом ранее, у него не задекларировано личных автомобилей и жилья. В пользовании у Александра Карлина, как и прежде, находится квартира (157,6 кв. м) и гостиничный номер (196,3 кв. м).

Супруга губернатора, в прошлом московский нотариус Галина Карлина, задекларировала доход в 203 тысячи рублей. Годом ранее она отчиталась о доходе в 4 млн 271 тысячу рублей. В 2015 году ее доход составил 19,7 млн рублей.

Она продолжает владеть двумя квартирами (139,7 и 112,1 кв. м), половиной квартиры (66,2 кв. м), двумя земельными участками (3094 и 2000 кв. м), жилым домом (560 кв. м) и двумя машино-местами (по 13,2 "квадрата"). В прошлом году в сведениях о доходах у нее было указано жилое строение в 52,7 кв. м, теперь это жилой дом.