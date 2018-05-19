"Всегда готов!": барнаульцы о пионерском детстве и романтике единства

День Пионерии отмечается в России 19 мая. Для детей и подростков, живших во времена СССР это был настоящий большой и яркий праздник, к которому тщательно готовились. Да и быть пионером в то время было очень почетно. А вот не быть пионером считалось ужасным и позорным. После распада СССР на пионерскую организацию, как и на многие другие, полилось много грязи. Над пионерами стали насмехаться, носить пионерский галстук стало "немодным". Но испортить воспоминания о "пионерском детстве", заставить его стыдиться, похоже, никому не удалось. Такое впечатление сложилось у корреспонденты ИА "Амител" , которые попросили у жителей Барнаула вспомнить самые яркие моменты из своего пионерского детства. Отметим, в опросе приняли участие как обычные граждане, так и известные персоны.

Равнялись на героев

Анна Новикова, директор кадрового агентства "Персонал":

"Была дисциплина, соревновательность. Я была и руководителем звена, и председателем совета отряда. Мне очень нравился красный галстук, отдавать "салют". Нравилось барабанить. Занимались общественными делами, собирали макулатуру. Стремились поступать в соответствии с принципами высокой морали. У нас были правила. Были примеры — пионеры-герои. Мы о них читали и равнялись на них. Мне нравился дух единения. Запомнилось, как нас принимали в пионеры и мы давали клятву пионера. Нравилось общаться с нашими вожатыми. Нравилось ощущение эмоциональной близости к старшим, их одобрение. Помню, как мы с подругой ходили помогать семье инвалидов. Очень гордились, что делали такое важное дело. С детства у нас формировались эти ценности: помогать, делать общественно-полезные дела, стремиться быть лучшими."

Учились дисциплине и организованности

Сергей Писарев, директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка":

"Я помню 1967-й год , когда нас приняли в пионеры. Мы стояли на втором этаже в огромном коридоре школы № 3 города Змеиногорска у бюста Ленина, возле которого дежурили пионеры, а мимо проходящие отдавали "салют". Нас выстроили в шеренгу, на левой руке, согнутой в локте, висел галстук. Он был новенький. Наши старшие товарищи по школе — уже пионеры — подходили и повязывали галстук. Замечательное время было. Оно позволяло нам, прежде всего, общаться друг с другом, участвовать в мероприятиях, которые устраивали вожатые, ходить в походы, играть в Зарницу. В пионерской организации я был председателем совета отряда. Главное событие — знаменитый пионерский костер. Ученики нашей школы 19 мая поднимались на гору Змеиную, где устанавливали огромное костровище и зажигали в 10 вечера высоченный костер. Мы читали речевки, проводили игры на площадке (ручеек, викторины на различные темы), загадки, призы подарки. Мне в пионерии все нравилось. Реально все нравилось. Очень много зависело от вожатых. У нас были Ольга Загурская (потом работала директором школы, председателем комитета по образованию Змеиногорска), Нина Овчинникова (стала педагогом), Людмила Мусорина (работает в Косихинском районе в доме культуры, ее коллективы гремят по краю). Они были старше лет на пять нас и были настоящие заводилы. Мы, кстати, с ними и теперь встречаемся. Дружба пионерская осталась на годы. Пионерская организация активным ребятам давала определенный старт в жизнь. Многое, что во мне сегодня есть организационное, идет с тех пор. Ведь я принимал участие во всех школьных мероприятиях. До сих пор помню из нашего стихотворения:

Как повяжут галстук, береги его,

Он ведь с нашим знаменем цвета одного."

Анатолий, житель Новосибирска:

"Я был пионером еще в 60-е. Прекрасное было время. Жили мы тогда в небольшом городе, который являлся районным центром. Одна школа, все друг друга знали. О пионерии у меня только положительные воспоминания. Я был барабанщиком и от этого чувствовал свою значительность и важность. Можно сказать, был сердцем нашего класса. Сейчас почему-то на институт пионерии принято лить тонны грязи, но все, что тогда было — было добрым, настоящим и светлым. Лично мне та дисциплина и ответственность, которые в нас закладывали, как в юных ленинцев, очень помогли в армии и вообще по жизни. Так что могу лишь сказать "спасибо" этой вехе в моей жизни."

Наталья Сорокина, медсестра:

"Пионерская организация была замечательной. Мы с детства знали, что нам нужно учиться хорошо, иначе нас не возьмут в пионеры, а это было очень важно. И мы учились. У нас были шефы, мы сами были тимуровцами, помогали старикам, мыли полы, собирали макулатуру, металлолом. Проходили конкурсы: музыкальные, литературные. Мы все знали гимн страны, школы и даже класса — тогда это было очень важно. А еще нас учили любить страну. Мы всегда переживали за политическую ситуацию, были в курсе всего. Когда Брежнев умер, мы плакали. И всегда были все вместе, помогали друг другу и поддерживали."

Елена, жительница Барнаула:

"Помню, что очень волновалась: а возьму ли меня в пионеры? Долго тренировалась завязывать галстук правильным узлом. У нас были разные пионерские мероприятия на картошку, сбор макулатуры, уборка каких-то территорий. А потом было весело собираться, сидеть у пионерского костра. Я никогда не воспринимала это какой-то обязаловкой. Наоборот, казалось, что мы вместе, что мы сплочены, у нас общие цели, идеи. Но разочарования тоже были. Например, однажды была какая-то дикая история, когда несколько ребят залезли в частный дом к старенькой бабушке, ветерану Великой Отечественной, разбомбили всю квартиру, двор. Она тогда приходила в школу и плакала. Собирали линейку, этих ребят стыдили при всех, при родителях. Но из пионеров их не исключили. Тогда моя вера в эту организацию как-то пошатнулась, что ли. Но правда уже через год или два пионеров не стало. Поэтому я предпочитаю думать, что это уже просто была агония системы. Но сегодня, мне кажется, детям все же очень не хватает единства. Когда вместе совершают какое-то большое дело, когда вы — команда, и есть общие цели, общие идеи."

Блюли кодекс чести пионера

Ольга Маренкова, руководитель компании "Мебель Черноземья":

"Те годы вспоминаю с особой теплотой. Может потому, что детство всегда вспоминаешь с теплотой, а, может, благодаря этому пионерскому духу. Нравилась идейность, что был своеобразный кодекс чести пионера. Мы учили присягу, учились завязывать галстуки. И это для нас тогда было действительно важно — быть причастным к чему-то серьезному, важному. В наших незрелых умах формировалось понимание, каким надо быть и к чему нужно стремиться. Особенно запоминались такие мероприятия, как "Зарница". Сейчас в школах не проводятся массово подобные мероприятия. А это подогревало командный дух. Заставляло нас сплотиться. Полезный был инструмент в плане выработки желания добиваться успехов, идти вперед. И когда наш класс побеждал, это было духоподъемно.

Особенно запоминающимся местом в том пионерском детстве для меня был кабинет истории. Он был красивым. Это был такой небольшой музей. У меня даже сердце замирало от той торжественности, которая царила там. Что не нравилось? В определенный момент некоторым моим одноклассникам перестали нравится галстуки, они их стали называть "ошейниками", мечтали сменить форму на джинсы."

А.Романенко — слева, С.Серов — справа. Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Александр Романенко, председатель Алтайского краевого Заксобрания, глава реготделения партии "Единая Россия" в Алтайском крае:

"От пионерского детства, конечно, только добрые впечатления. Только, пожалуй, завязывание галстука осталось в памяти с оттенком грусти. Надо же было встать пораньше, намочить его и хорошенько прогладить, правильно завязать. Можно много говорить про идеологизацию и полититизацию комсомола. Но пионерия — это детство, добрые дела и добрые отношения."

Сергей Серов, депутат АКЗС, заместитель председателя АКЗС:

"Только самые хорошие воспоминания, ностальгия даже. Тогда это была военно-патриотическая подготовка на раннем этапе: создание отрядов, хождение строем, команды. Для меня это был большой праздник, когда в 4 классе приняли в пионеры, когда вручили красный галстук. До сих пор люблю завязывать галстуки. Запомнилась космическая тема — тогда в 60-х годах этому направлению уделяли огромное внимание. У меня на всю жизни закрепились навыки коллективного труда, организации, ответственности за себя и товарища, это все мне здорово пригодилось. Навсегда останется в памяти, как выходили на поля убирать сахарную свеклу, собирали для сдачи металл и макулатуру, пели у костров, играли в Зарницу. А еще мы помогали фронтовикам и инвалидам. Помню, как дяде Мише Старцеву, деду Фоме Горбунову помогали колоть дрова, расчищать снег, в субботу воду в баню наносить."

Мария Прусакова, первый секретарь краевого комитета КПРФ в Алтайском крае, депутат краевого Заксобрания:

Фото: altkprf.ru

"Я уже не застала пионерию, но считаю, что пионерская организация играла значимую роль, имела огромное значение. Дети в таком возрасте нуждаются в примере для подражания. Пионерия была важнейшим элементом воспитания. Когда пионерской организации не стало, образовался вакуум, который начал заполняться менее полезными вещами. Мультики, компьютеры — это в лучшем случае. Для кого-то это была улица. Сейчас есть потребность в подобной организации. В пионерскую организацию в Алтайском крае за последние несколько лет вступило около 500 ребятишек. У меня старшая дочь пионерка. Мы проводим много мероприятий. Как раз 19 мая в Бийске пройдет традиционная акция "Пионерский трамвай"."

Ощущение единства

Анатолий Вытоптов, депутат АКЗС:

Фото: предоставлено Amic.ru Анатолием Вытоптовым

"Пожалуй, каждый из людей моего поколения, может сказать, что был пионером. Вне зависимости от рода деятельности и политических пристрастий воспоминания о пионерской организации всегда очень добрые и теплые, а главное – общие для очень большого количества граждан нашей страны. Вот это самое ощущение общности, единства, сопричастности работе большой, но в то же время детской организации – это то что, что являлось безусловным плюсом пионерии. Такой вывод я могу сделать спустя годы, а тогда, в пионерском детстве, конечно, самым главным была дружба. Дружба, которая возникала в совместной деятельности – в подготовке стенгазет, в походах, в тимуровской помощи. Ведь когда занят делом, эмоции яркие: если спор, то самый жаркий, если смех, то так, что становится весело всем. У меня до сих пор добрые отношения с моим пионерским товарищем Константином Манаевым. Он хоть и живет в Алтайском районе, и встречаемся мы не так часто, как хотелось бы, но всегда есть что вспомнить и о чем поговорить.

Сейчас у школьников тоже есть возможность быть частью большой организации. Я имею в виду Российское движение школьников, созданное по указу президента Владимира Путина. Я часто бываю в школах своего избирательного округа и они уже в этом движении. Глаза у детей горят, они всегда стремятся показать, рассказать, что происходит в их школе в рамках организации. Конечно, формы работы поменялись, нынешние "пионеры" более продвинутые, уже не стенгазеты делают, а руководят целыми школьными пресс-центрами, но главное-то осталось: детская организация – это почва для становления доброй дружбы школьников нашей страны."

Учились и развивались

Евгений Платунов, краевед, редактор сайта altkprf.ru:

Фото: Regnum.ru

"Я в пионеры вступал в 1977 году, когда учился в третьем классе. Готовили тогда к приему в ряды пионерской организации в несколько этапов. Почетным считалось оказаться в "первой команде", которую принимали в день рождения Ленина 22 апреля. В такую первую группу попал и я. Помню, что одноклассница очень была расстроена, что ее из-за не очень хорошей дисциплины не включили в такую первую группу для приема. Как-то так сложилось, что я позже и придумал, в честь кого назвать наш пионерский отряд в классе — в честь Валерия Чкалова. Мой одноклассник Валерий Кристантович выдвинулся со временем в пионерскую организацию района. Он и поддержал такое почетное наименование. Поэтому и в смотре песни и строя мы участвовали "в образе" летчиков, сшив синие пилотки и погоны, закрепив на них эмблемы-"крылышки", купленную в магазине "Гарнизонный". Но не только в таких смотрах участвовали. У каждого были поручения от пионерской организации. Я в разное время был "Тимуром", то есть должен был организовывать помощь одиноким бабушкам, которых много тогда жило в домиках по улице Телефонная. Бабушки приходили к нам в школу № 37 с просьбой о помощи. Это была, как правило, уборка на их приусадебном участке осенью и весной. Потом мне поручали со Славой Кузнецовым делать стенные газеты. Так, наверное, постепенно и пришел в нынешнюю профессию. Этим и была хороша пионерская организация, что без особого давления помогала нащупать и развить собственные какие-то навыки и способности, которые бы пригодились при выборе будущей профессии. Сбор металлолома и макулатуры был у нас иногда почти как в мультфильме про Гену и Чебурашку: многие старались каким-нибудь нетривиальным образом найти в одном месте "сразу и много".

Дмитрий Аганов, депутат АКЗС:

Фото предоставлено Amic.ru Дмитрием Агановым

"Пионерская организация была хороша своей сплоченностью, патриотизмом и символикой. Внеурочной занятостью школьников, и конечно же поддержкой и финансированием государства. Но и были и минусы: отсутствие демократии и отсутствие права выбора – вступать или не вступать в организацию. Больше всего запомнилось, что меня по пионерской линии, как спортсмена показывающие неплохие результаты, отправили в международный пионерский лагерь "Орлёнок"."

Дружили

Артем Поломошнов, президент федерации шахмат Алтайского края:

Фото предоставлено Amic.ru Артемом Поломошновым (Артем Поломошнов в центре)

"Пионерия в моих воспоминаниях связана с большим количеством событий, но наверное, к самым ярким из них можно отнести сам факт вступления в пионеры. В пионеры принимали поэтапно, в первую очередь, самых успевающих в школе ребят и ну и далее в порядке снижения успеваемости. Всего было 3 этапа — после первой четверти, после второй и после третьей. Каждый прием был торжественный. В дружину нашей школы прием проходил в доме культуры БМК (сегодня это здание молодежного театра Алтая), счастливчиков вызывали на сцену и торжественно принимали. Все должны были наизусть заучить клятву пионера. Я помню, что очень волновался, хотел быть принятым именно в первой партии. Учился, старался. И мечта сбылась, мне объявили, что меня примут в пионеры после первой четверти. Два дня я учил наизусть клятву, учился завязывать галстук "подушечкой" и гордый ходил по школе после приема в пионеры.

В пятом классе о нашей семье был выпущен большой репортаж во Всесоюзной газете пионеров "Пионерская правда". Наша семья — мама, папа, мой брат и я — стали победителями городского конкурса "Мама, папа, я — шахматная семья". После этого репортажа посыпались письма со всего Союза и даже из-за рубежа — ГДР, ЧССР, Болгария, где были также пионерские дружины. Письма приходили на адрес нашей школы, нашего класса, для меня. Классная руководительница сказала, что письма иностранных пионеров я должен отдать классу и мы должны переписываться всем классом с пионерами других стран. Но одно письмо от болгарской пионерки я все-таки оставил себе и переписывался лично. А с советскими пионерами я переписывался сам. Было какое-то несметное количество писем и на каждое надо было ответить. Большая работа, но это было здорово. Постепенно переписки сошли на нет. Вживую никого из этих ребят я так никогда и не видел.

Много воспоминаний связано с военно-патриотической игрой "Зарница". Много интересного было и в пионерских лагерях. Каждое утро была линейка, которую вел начальник лагеря и выбранный на первом собрании председатель совета дружины лагеря. На линейку заходили и с линейки уходили под сопровождение барабанщиков. Один сезон и мне удалось попасть в барабанщики и я вспоминаю, как мы тренировались, чтобы без запинки барабанить на линейке разные марши.

Помню сбор макулатуры, металлолома — это было интересно, состязательно. Хотя, может, это просто детство — самая счастливая пора, в которой все кажется самым лучшим."

Наталья Цепенко, депутат АКЗС:

"У пионерской организации есть много хорошего и в первую очередь, это наши воспоминания о школьных годах. Во время учебы в Кулундинской восьмилетней школе №1 я возглавляла пионерскую дружину, принимала активное участие в торжественных "линейках", в пионерских слетах. Считаю, что именно пионерия воспитала в нас ответственность за свои поступки, нравственность, заложила основу командного духа. Веселое было время, мы ходили в походы, помогали людям старшего поколения, собирали металлолом и макулатуру, и все это делалось только на энтузиазме. Запомнилась на всю жизнь пионервожатая Лидия Васильевна Мороз. Добрейшей души человек! Своим задором, добротой и улыбкой она нацеливала нас на благие дела.

Считаю, что в современной России аналогами пионерии являются волонтерское и российское движения школьников, которые направлены на патриотическое воспитание молодежи, творческое развитие, популяризацию здорового образа жизни, профессиональную ориентацию."

Ирина Солнцева депутат АКЗС:

Ирина Солнцева. Фото Вячеслав Мельников

"Я благодарна судьбе, что в моей жизни были интереснейшие годы,проведенные в краевом пионерском штабе "Искорка". Помню, как мы вели большую поисковую работу артековцев, эвакуированных в годы войны из Крыма в Белокуриху. Сначала мы собирали материалы об их жизни, потом передали их в артековский музей, оставили их контакты, и они стали вновь между собой общаться. Спустя более сорока лет в 1984 году бывшие артековцы встретились в Белокурихе. Наш штаб помогал в организации различных мероприятий в районах края, мы участвовали в зимней и летней учебе пионерско-комсомольского актива, мероприятиях городского и краевого уровней, слетах. Здесь нам прививали чувство патриотизма, ответственности, любви к своей Родине, своей истории и культуре, воспитывали духовные, нравственные качества,развивали творческие способности, самоуправление. В "Искорке" я узнала, что такое настоящая дружба на всю жизнь и получила путевку в жизнь."