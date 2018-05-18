Законопроект о трех президентских сроках подряд внесен в Госдуму

Парламент Чеченcкой Республики внес на рассмотрение Госдумы законопроект, разрешающий занимать пост президента РФ три срока подряд вместо двух. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента страны.
Ранее парламент Чечни разработал законопроект о возможности продления полномочий главы государства.
В апреле с такой выступил глава Чечнии Рамзан Кадыров. Он отметил, что в России "нет альтернативы" действующему президенту Владимиру Путину и предложил подумать о продлении сроков полномочий Путина.
По словам спикера регионального Заксобрания Магомеда Даудова, этот законопроект "не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее".
Владимир Путин был избран президентом России в 2000 году. Его второй срок завершился через восемь лет, после чего высший государственный пост занял Дмитрий Медведев. В 2008 году вступили в силу поправки в главный закон страны об увеличении срока президентских полномочий с четырех до шести лет. В марте 2012 года Путина вновь избрали президентом России, а 18 марта 2018 года переизбрали на второй срок.
Комментарии
А что вмего три? Вова дольше не протянет?
Козлы((((
Делали бы сразу на 4 или на 5.
Давно уже всем очевидно, что вова на своих ногах из кремля не выйдет.
По словам спикера регионального Заксобрания Магомеда Даудова, этот законопроект "не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее".
Ахахахах, Магомед Даудов, это который "Лорд" - ну тогда я спокоен! Рыссияне должны кушать полной ложкой! Всё правильно!
По сведениям «Коммерсанта», Магомед Даудов — бывший боевик, который перешел на сторону федералов. По данным издания «Собеседник», прозвище Лорд он получил от Рамзана Кадырова за свой «английский стиль» в одежде. Сам Даудов рассказывал, что «Лорд» — его позывной во время двух чеченских войн. «И это так и прикрепилось. И это не мое социальное положение и не мой титул», — говорил он.
Кадыров приводил Даудова в пример как «сдавшегося боевика», который теперь служит российскому государству: «В этом зале находятся десятки бывших участников НВФ [незаконных вооруженных формирований]. Они вовремя опомнились. Мы не стали их убивать. Мы дали им возможность исправиться. Сегодня они имеют ордена мужества и другие боевые награды России. Они командуют спецподразделениями, среди них и герой России, подполковник милиции Магомед Даудов, которого мы взяли в плен, но не стали убивать. Меня упрекали, что я окружаю себя этими людьми. Но они служат честно России».
Даудов с 2002 по 2004 год работал в службе безопасности президента Чечни. Потом до 2010 года служил в правоохранительных органах, в том числе возглавлял ОВД; затем стал вице-премьером Чечни и курировал силовой блок. В 2007 году ему присвоено звание Героя России за участие в спецоперациях против боевиков.
Даудов с 2002 по 2004 год работал в службе безопасности президента Чечни.
Ахмат?
проще срок увеличить с 6 до 18 лет
а еще проще 8-ку упавшую поставить в конституции
Я уверен, что Магомед Даудов со своим предложением достоин нынешней Великой России!
Я уверен, что Магомед Даудов со своим предложением достоин нынешней Великой России!
Великая Россиия достойна того, чтоб в ней правили бал Даудовы
18.05.2018 19:24
- гость -
Полностью Вас поддерживаю! Это то, чего достойны россияне!