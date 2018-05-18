Законопроект о трех президентских сроках подряд внесен в Госдуму

Парламент Чеченcкой Республики внес на рассмотрение Госдумы законопроект, разрешающий занимать пост президента РФ три срока подряд вместо двух. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента страны.

Ранее парламент Чечни разработал законопроект о возможности продления полномочий главы государства.

В апреле с такой выступил глава Чечнии Рамзан Кадыров. Он отметил, что в России "нет альтернативы" действующему президенту Владимиру Путину и предложил подумать о продлении сроков полномочий Путина.

По словам спикера регионального Заксобрания Магомеда Даудова, этот законопроект "не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее".

Владимир Путин был избран президентом России в 2000 году. Его второй срок завершился через восемь лет, после чего высший государственный пост занял Дмитрий Медведев. В 2008 году вступили в силу поправки в главный закон страны об увеличении срока президентских полномочий с четырех до шести лет. В марте 2012 года Путина вновь избрали президентом России, а 18 марта 2018 года переизбрали на второй срок.