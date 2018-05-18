Наконец стал известен состав нового правительства России, обновленного после переизбрания президента Владимира Путина. Имена вице-премьеров и министров главы государства представил премьер-министр, сохранивший этот пост, Дмитрий Медведев. Некоторые свои посты сохранили, некоторые пришли с постов губернаторов. Смотрим кто и откуда пришел в новое правительство.
Заместители председателя правительства:
- Первый вице-премьер — Антон Силуанов (экс-министр финансов)
- Вице-премьер по социальной политике — Татьяна Голикова (экс-глава Счетной палаты)
- Вице-премьер по культуре и спорту — Ольга Голодец (экс-вице-премьер по социальной политике)
- Вице-премьер по строительству — Виталий Мутко (экс-глава Минспорта)
- Вице-премьер по промышленности — Дмитрий Козак (экс-вице-премьер по делам Крыма и Севастополя)
- Вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу — Юрий Борисов (экс-зампред министра обороны)
- Вице-премьер по транспорту — Максим Акимов (экс-первый замруководителя аппарата правительства)
- Вице-премьер по агропромышленному комплексу — Алексей Гордеев (экс-полпред президента в Центральном федеральном округе)
- Вице-премьер-глава аппарата правительства — Константин Чуйченко (экс-глава контрольного управления президента РФ)
- Вице-премьер — Юрий Трутнев (сохранил пост)
Министры:
- Министр просвещения — Ольга Васильева (сохранила пост, но теперь министерство называется иначе)
- Министр науки и высшего образования — Михаил Катюков (экс-глава ФАНО)
- Министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов (экс-губернатор Амурской области)
- Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин (экс-губернатор Ямало-Ненецкого округа)
- Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев (сохранил пост)
- Министр юстиции — Александр Коновалов (юрист из Санкт-Петербурга, советник президента)
- Министр по делам Северного Кавказа — Сергей Чеботарёв (экс-мэр Тамбова)
- Министр иностранных дел — Сергей Лавров (сохранил пост)
- Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров (сохранил пост)
- Министр культуры — Владимир Мединский (сохранил пост)
- Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев (экс-губернатор Тюменской области)
- Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Константин Носков (эксперт в сфере IT)
- Министр энергетики — Александр Новак (сохранил пост)
- Министр экономического развития — Максим Орешкин (сохранил пост)
- Министр по ГО и ЧС — Евгений Зинчев (экс-губернатор Калининградской области)
- Министр финансов — Антон Силуанов (сохранил пост)
- Министр здравоохранения — Вероника Скворцова (сохранил пост)
- Министр транспорта — Евгений Дитрих (был замом предыдущего министра Соколова)
- Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев (экс-топ-менеждер "Россельхозбанка")
- Министр труда и соцзащиты — Максим Топилин (сохранил пост)
- Министр обороны — Сергей Шойгу (сохранил пост)
Комментарии
Вот это я понимаю))))Теперь заживем)))
Министр с/х - сынулька Николая Патрушева. Какое новое правительство!