Наконец стал известен состав нового правительства России, обновленного после переизбрания президента Владимира Путина. Имена вице-премьеров и министров главы государства представил премьер-министр, сохранивший этот пост, Дмитрий Медведев. Некоторые свои посты сохранили, некоторые пришли с постов губернаторов. Смотрим кто и откуда пришел в новое правительство.

Заместители председателя правительства:

Первый вице-премьер — Антон Силуанов (экс-министр финансов)

Вице-премьер по социальной политике — Татьяна Голикова (экс-глава Счетной палаты)

Вице-премьер по культуре и спорту — Ольга Голодец (экс-вице-премьер по социальной политике)

Вице-премьер по строительству — Виталий Мутко (экс-глава Минспорта)

Вице-премьер по промышленности — Дмитрий Козак (экс-вице-премьер по делам Крыма и Севастополя)

Вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу — Юрий Борисов (экс-зампред министра обороны)

Вице-премьер по транспорту — Максим Акимов (экс-первый замруководителя аппарата правительства)

Вице-премьер по агропромышленному комплексу — Алексей Гордеев (экс-полпред президента в Центральном федеральном округе)

Вице-премьер-глава аппарата правительства — Константин Чуйченко (экс-глава контрольного управления президента РФ)

Вице-премьер — Юрий Трутнев (сохранил пост)

Министры: