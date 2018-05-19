Суббота, 19 Май, 08:23

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 61,94
€ 73,18
496634
2°
Обь
457см +41

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Дикий ангел: лучшие фотографии Наталии Орейро

, ИА "Амител"
Латиноамериканская звезда отмечает 19 мая 41-й день рождения

Фото из открытых источников

Звезде латиноамериканских сериалов и фильмов, прекрасной Наталии Орейро, 19 мая исполняется 41 год.

Многие из нас помнят ее по культовому телесериалу "Дикий Ангел". Кроме того, Наталия хорошо известна, как популярная певица. Кстати, в России она бывала неоднократно и выступала в нашей стране с большими шоу.

А еще она просто очень красивая женщина. В день рождения звезды портал Amic.ru предлагает подборку фотографий Наталии Орейро.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

19.05.2018 07:14
Сталинский Сокол

На каблуках, с бидоном молока в сарае? Это просто тупой снимок. И чем взрослее, тем развратнее. Видимо опыт сексуальной жизни, дает о себе знать. Вы только не обижайтесь:Но Я так думаю!!!

0  0
19.05.2018 07:59
- гость -

титьге то есть, то нет. фотошопщики халтурят.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
08:06
Как провести выходные и куда сходить барнаульцам 19 и 20 мая 0
07:50
Двухуровневую квартиру с 5 кондиционерами продают в Барнауле за 12,5 млн 0
07:45
Ежедневник: праздник женщины, которая хорошеет с возрастом и День пионерии 0
07:34
"Всегда готов!": барнаульцы о пионерском детстве и романтике единства 0
07:22
Нужно уметь видеть и понимать боль пациентов: хирург-онколог о своей работе 1
07:15
Минздрав: информационные системы Диагностического центра в безопасности 0
07:03
Сколько заработали главные чиновники правительства Алтайского края 0
06:48
Дикий ангел: лучшие фотографии Наталии Орейро 2
06:32
Ностальгические фото советских пионеров 0
06:23
"Ночь музеев – 2018": программа, маршруты и цены – рассказываем обо всем 1
06:14
Снежный май: выходные в Алтайском крае начались в режиме шторма 0
06:01
20 фонтанов будет работать летом 2018 года в Барнауле 0
05:37
Путин выразил соболезнования родным и близким погибшим на Кубе 0
04:37
Депутата, ударившего ребенка, временно исключат из "Единой России" 0
03:01
СМИ сообщают о выживших в катастрофе Boeing 737 на Кубе 0
02:01
Видео с места крушения Boeing 737 на Кубе появилось в Сети 0
01:51
Пассажирский Boeing 737 разбился на Кубе 0
00:13
Ученые предрекают эпидемию, от которой не будет спасения 0
23:47
Число погибших при стрельбе в техасской школе возросло до десяти 0
23:29
Школьница выстрелила шаром для боулинга с камерой из прадедовской пушки 0
23:18
Робот выругался матом при министре юстиции на мероприятии в Петербурге 0
22:50
Путин назвал условие сохранения транзита газа через Украину 0
22:36
Прорыв плотины в Колумбии попал на видео 0
22:19
Пранкеры разыграли журналиста, предложившего взорвать Крымский мост 2
21:46
Медведев оговорился при представлении Шойгу министром обороны 3
21:26
Путин о задержании главы РИА Новости Украина: "Я такого давно не видел" 0
21:02
Цены на гречку рекордно упали в России 1
20:32
Вышел трейлер фильма "Лето" о Викторе Цое 1
20:20
Путин подарил Меркель цветы и она заговорила по-русски 0
20:13
Министры, которые не сохранили свой пост в новом кабмине России 0
19:56
Банду, обвиняемую в похищении детей-сирот, будут судить в Новосибирске 0
19:35
Под Калининградом появится 40-метровая ЛЭП в виде волка Забиваки 1
19:08
Коротко о главном: алтайская "Сказка", вырубка деревьев и бедные депутаты
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 18 мая
18:42
Путин утвердил новое правительство: люди известные, с хорошим опытом 1
18:24
Стали известны имена вице-премьеров и министров нового правительства России 3
18:15
Законопроект о трех президентских сроках подряд внесен в Госдуму 9
18:06
Песков о решении Путина по кабмину: "Мы ожидаем сегодня" 0
17:51
Дети за рулем: в Барнауле прошли краевые соревнования по вождению 1
17:34
СМИ: Telegram обходит блокировки с помощью российских военных технологий 5
17:32
Губернатор Алтайского края Карлин заработал в 2017 году почти 7 млн рублей 4
17:21
Порошенко подписал указ о новых санкциях против России 1
17:12
Тройное ДТП с участием КамАЗа поставило Змеиногорский тракт в пробку 2
17:03
СК: полицейский в Татарстане заставил инвалида бежать за машиной на тросе 12
16:48
Водитель легковушки впал в кому и врезался в автобус в Алтайском крае 0
16:33
Главу фирмы "Полезные продукты" на Алтае обвиняют в уклонении от налогов 0
16:22
Яровая внесла в Думу законопроект о защите детей от колумбайн-сообществ 6
16:11
СК возбудил дело против редактора Washington Examiner из-за Крымского моста 6
16:02
Снег, шквалистый ветер и гололед передают на выходные в Горном Алтае 0
15:49
СМИ: губернатор Тюменской области Якушев может возглавить Минстрой России 0
15:34
"Закрытый показ": как алтайские кинотеатры пострадали от проблем ТЦ 8

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.