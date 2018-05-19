Дикий ангел: лучшие фотографии Наталии Орейро

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Звезде латиноамериканских сериалов и фильмов, прекрасной Наталии Орейро, 19 мая исполняется 41 год.

Многие из нас помнят ее по культовому телесериалу "Дикий Ангел". Кроме того, Наталия хорошо известна, как популярная певица. Кстати, в России она бывала неоднократно и выступала в нашей стране с большими шоу.

А еще она просто очень красивая женщина. В день рождения звезды портал Amic.ru предлагает подборку фотографий Наталии Орейро.