Дикий ангел: лучшие фотографии Наталии Орейро

Фото из открытых источников
Звезде латиноамериканских сериалов и фильмов, прекрасной Наталии Орейро, 19 мая исполняется 41 год.
Многие из нас помнят ее по культовому телесериалу "Дикий Ангел". Кроме того, Наталия хорошо известна, как популярная певица. Кстати, в России она бывала неоднократно и выступала в нашей стране с большими шоу.
А еще она просто очень красивая женщина. В день рождения звезды портал Amic.ru предлагает подборку фотографий Наталии Орейро.
Комментарии
На каблуках, с бидоном молока в сарае? Это просто тупой снимок. И чем взрослее, тем развратнее. Видимо опыт сексуальной жизни, дает о себе знать. Вы только не обижайтесь:Но Я так думаю!!!
титьге то есть, то нет. фотошопщики халтурят.