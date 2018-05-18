Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что в пятницу, 18 мая, подпишет указы о назначении членов нового правительства, сообщают "Ведомости".

"Я согласен и подпишу сегодня же указ о назначениях. Нужно будет оперативно решить вопросы, и я прошу к этому подключиться, по замене тех наших коллег, которые покидают свои прежние места работы", — сказал Путин.

Говоря о списке кандидатов в министры Путин отметил, что это люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя на других должностях.

"Мы с вами в предварительном порядке обсуждали практически все представленные вами кандидатуры. Еще с утра по некоторым мы дискутировали", — обратился Путин к Медведеву.