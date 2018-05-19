Сколько заработали главные чиновники правительства Алтайского края

Обязательные к опубликованию доходы губернатора, председателя правительства Алтайского края Александра Карлина и его заместителей появились на сайте краевой администрации вечером в пятницу, 18 мая. О том, что глава региона заработал в 2017 году 6,9 млн рублей, мы написали ранее. Давайте посмотрим, о каких доходах отчитались вице-премьеры созданного в начале 2017 года правительства региона.

Первый зампред правительства региона Сергей Локтев задекларировал за 2017 год доход в 10 млн 735 тысяч рублей. Это в несколько раз больше дохода 2016 года, а тогда он заработал чуть более 3 млн рублей. Он владеет тремя участками, годом ранее их было четыре. Количество домов в собственности тоже сократилось с четырех до трех (площадью 366,1, 167,4, 911,4 кв.м.). Видимо, резкий рост доходов объясняется именно продажей недвижимости и земли. Он продолжает владеть квартирой и зданием котельной. Также он имеет прицеп МЗСА 817711 и самоходную машину "Полярис Видетракс". Кроме того, в пользовании Сергея Локтева значится еще один земельный участок.

"Политический" заместитель председателя правительства Виталий Снесарь указал доход в размере 3 млн рублей, почти столько же было и по итогам 2016 года. В его собственности значатся доли земельного участка и жилого дома. Также он владеет автомобилем Mitsubishi Pajero. Супруга Снесаря заработала в прошлом году 2 млн 992 тысячи рублей.

Александр Лукьянов, курирующий аграрную сферу, заработал 2 млн 935 тысяч рублей. Это на 400 тысяч больше позапрошлогоднего заработка. Чета Лукьяновых владеет квартирой. В 2017 году у него появился автомобиль Тойота Хай Лендер. Супруга принесла в семейный бюджет 343 тысячи рублей. Также она владеет еще одной квартирой.

"Промышленный" вице-премьер Виктор Мещеряков заработал больше на 800 тысяч, в 2016 году он задекларировал доход в 2 млн 563 тысячи рублей, в 2017 — 3 млн 303 тысячи рублей. Он является собственником земельного участка, жилого дома. Но за год перестал владеть долями еще одного участка и дома. А еще у него появился автомобиль УАЗ Патриот, а у жены — Хёндай Генезис. Супруга Мещерякова заработала 2 млн 98 тысяч рублей. Годом ранее всего 132 тысячи рублей. Можем предположить, что ее рост доходов тоже связан с продажей недвижимости. Она владеет двумя квартирами, годом ранее их было три. А земельный участок и дом теперь в индивидуальной собственности, а были в долевой.

"Социальный" заместитель Надежда Капура только в начале года заняла этот пост, поэтому сравнивать ее доходы не с чем. Заработала она 2 млн 615 тысяч рублей. Вместе с мужем она владеет земельным участком и двумя квартирами. У мужа есть Митсубиси Ланцер и он заработал 249 тысяч рублей.

Андрей Щукин, который также получил пост вице-премьера по вопросам культуры и спорта только в начале 2017 года, задекларировал доход в 3 млн 235 тысяч рублей. У них с женой есть квартира. Супруга заработала 114 тысяч рублей, а несовершеннолетняя дочь, которая поет, 9,3 тысячи рублей.

Вице-губернатор Владимир Притупов, курирующий финансы, задекларировал 3 млн 651 тысячу рублей. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Чиновник владеет двумя квартирами и гаражом. В его собственности не стало земельного участка и дома. Видимо, также продал. У супруги в собственности остался участок и квартира. Жена Притупова заработала 384 тысячи рублей, когда как годом ранее доход составлял 2 млн 89 тысяч рублей (включая доход от продажи имущества).

Николай Чиняков задекларировал 2 млн 994 тысячи рублей. Это почти на 900 тысяч больше предыдущего заработка. В собственности чиновника имеется земельный участок. Из декларации исчез жилой дом, зато появился автомобиль Ниссан Икс-Трэил. Супруга вице-премьера заработала 44 тысячи рублей. В ее собственности недвижимости нет.

И коротко о министрах: