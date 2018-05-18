В Новосибирске предстанет перед судом банда из 10 человек, которую обвиняют в похищении детей-сирот в Новосибирской и Кемеровской областях, сообщает RT со ссылкой на "ВашГород.ру".

Главарем был 26-летний мужчина. Вместе с сообщниками он похищал своих жертв, вымогал у них имущество и деньги. От действий злоумышленников пострадали пять человек, отмечает пресс-служба СУ СК России по региону.

Подсудимые совершили 18 тяжких и особо тяжких преступлений, направленных на незаконное завладение имуществом и денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Расследование шло три года. Дело оказалось сложным в связи со множеством эпизодов, долгих судебных экспертиз и необходимости доказывать вину каждого подсудимого отдельно.