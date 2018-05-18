Министры, которые не сохранили свой пост в новом кабмине России

Стал известен состав нового правительства России, обновленного после переизбрания президента Владимира Путина. Имена министров главы государства представил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Министерство транспорта в новом правительстве возглавит Евгений Дитрих. На этом посту он заменил Максима Соколова, сообщает LIFE. Вероятно, на появление нового главы ведомства повлияла история с банкротством авиакомпании "ВИМ-авиа". В результате чего Путин наложил на Соколова дисциплинарное взыскание. Впрочем, через полгода это взыскание главой государства было снято.

Министерство строительства и ЖКХ в прошлом кабинете министров возглавлял Михаил Мень. Теперь этот пост займет бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев. В 2016 году экс-глава региона был признан лидером рейтинга губернаторов России.

Также изменения коснулись и Министерства по делам чрезвычайных ситуаций. Бывшего руководителя ведомства Владимира Пучкова на этом посту сменил замдиректора ФСБ Евгений Зиничев.

Своего поста также лишился Александр Ткачев, возглавлявший Минсельхоз. На его место назначен глава Россельхозбанка Дмитрий Патрушев.

Пост главы Минприроды покинул Сергей Донской. Его кабинет займет губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. В 2014 году Кобылкин занял первое место в рейтинге эффективности губернаторов России.

Главой Минвостокразвития назначен, возглавляющий в настоящее время Амурскую область Александр Козлов. Своего поста лишился Александр Галушка.

Пост министра по делам Северного Кавказа вместо Льва Кузнецова возглавит Сергей Чеботарев, который является в настоящее время заместителем начальника управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.