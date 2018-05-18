Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев пообщались на русском языке с канцлером ФРГ Ангелой Меркель во время встречи немецкой делегации в Сочи, передает ТАСС.

Путин встретил Меркель на крыльце резиденции и вручил ей букет из кремовых роз, фрезий и других цветов пастельных тонов. Канцлера поприветствовал и Медведев.

Меркель поздравила Медведева с назначением на пост премьера и пожелала ему счастливого пути, после чего отправилась с Путиным на переговоры.

"На входе в резиденцию Путина Меркель повстречала Медведева, узнала, что он только что сформировал правительство, и пожелала удачи. И все это по-русски", — написал журналист кремлевского пула, корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.