Цены на гречку рекордно упали в России

Розничные цены на гречку в России обновили трехлетний минимум из-за рекордного урожая, собранного в 2017 году. Стоимость килограмма крупы снизилась до уровня конца 2014 года, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

В апреле 2018 года средняя цена за килограмм гречки составила 50,7 рубля. Согласно статистическим данным, это минимум с ноября 2014 года, когда она находилась на уровне 54,6 рубля.

Отмечается, что урожай 2017 года (1,5 миллиона тонн) почти в два раза превысил потребности внутреннего рынка России. На фоне того, что в 2016 году был также собран большой урожай (1,2 миллиона тонн), обеспечивший большие переходящие запасы с предыдущего сезона, произошло перенасыщение рынка.

Эксперты отмечают, что обвалу стоимости гречки также способствует низкий экспортный потенциал этой крупы, поскольку ее в основном потребляют только в России, Белоруссии и на Украине. Таким образом, у производителей практически нет возможности экспортировать излишки гречки. В итоге урожай остается в России и давит на цены.