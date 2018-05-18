Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель назвал "беспрецедентной" ситуацию с задержанием руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщает РИА Новости.

"Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню", — заявил Путин на совместной пресс-конференции с Меркель.

Меркель, в свою очередь, пообещала, что поднимет этот вопрос на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.

"Как я и говорила, российские журналисты, которые здесь, арестовываются и не могут заниматься своей работой, что нас тоже наполняет озабоченностью", — сказала Меркель.

Вышинского задержали 15 мая в Киеве прямо у дома. Его подозревают в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналиста этапировали в Херсон. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.