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Минздрав: информационные системы Диагностического центра в безопасности

, ИА "Амител"
Ресурсы медучреждения работают в штатном режиме благодаря принятию необходимых мер после заражения сервера вирусом

Фото: 2gis.ru

Информационные системы Диагностического центра Алтайского края находятся в безопасности, сообщили порталу Amic.ru в региональном Минздраве в контексте того, что сервер медучреждения был подвергнут кибератаке.

"В прошлом году после заражения сервера вирусом в Диагностическом центре, сотрудниками информационно-вычислительного отдела Центра проведены срочные мероприятия по восстановлению данных. Благодаря быстрому реагированию, в течение нескольких часов полностью восстановлена работоспособность серверного оборудования и баз данных", — рассказали в министерстве.

Также в краевом ведомстве подчеркнули, что в настоящее время все информационные ресурсы Диагностического центра функционируют в штатном режиме, в плановом порядке проводятся мероприятия по мониторингу информационных угроз.

Напомним, что в связи с кибератакой на сервер Диагностического центра предпринятой в ноябре прошлого года, в данный момент расследуется уголовное дело. "Проводятся необходимые следственные действия, а также комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и установление лиц, которые могли совершить противоправное деяние", — сообщали на этой неделе порталу Amic.ru в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Еще ранее информированный источник сообщал нашему изданию, что к организации совершения данного преступления может быть причастен бывший работник Диагностического центра.

Кроме того, собеседник Amic.ru отмечал, что в данном случае речь может идти о человеке, числящемся ныне в краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Медицинский центр — управляющая компания Алтайского медицинского кластера" (это учреждение является подведомственным краевому Минздраву).

Согласно информации источника, упомянутый сотрудник бюджетной организации, несмотря на занимаемую должность, является учредителем и фактическим руководителем ряда коммерческих структур, которые поставляют товары и услуги в медицинские организации края, в том числе в сфере информационных технологий.

Что касается хакерской атаки, то наш источник также предполагает, что она могла быть предпринята работниками одной из организаций этого "бюджетника", оказывающей услуги Диагностическому центру по сопровождению информационной системы, в целях повышения заинтересованности заказчика в данных услугах.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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