ежедневник

19 мая в истории России и мира

Праздники

Всероссийский день посадки леса – ежегодно к этому дню приурочены экологические акции по посадке деревьев в лесничествах регионов Российской Федерации.

Ночь музеев — ежегодный проект России. В нем участвуют многие культурные учреждения. Акция направлена на повышение интереса граждан к музеям. Популярна акция и в Барнауле. Куда пойти сегодня – смотрите в наших материалах.

События

Говорят, что именно 19 мая 1712 Петр I перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург. В то время новому городу было всего 9 лет. Санкт-Петербург был столицей Российской Империи с 1712 по 1918 годы.

День пионерии — именно 19 мая 1922 года в СССР была создана пионерская организация. О том, как сегодня относятся к этой организации барнаульцы, читайте в нашем материале.

Дни рождения

В 1958 году родился Сергей Бехтерев – знаменитый советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист России. Он снимался в таких фильмах, как "Блондинка за углом", "Жизнь Клима Самгина", "Собачье сердце", "Агент национальной безопасности", "Казнить нельзя помиловать", "Диверсант. Конец войны", "Живи и помни" и других.

В 1977 году родилась Наталия Орейро – актриса, певица. Россияне знают ее по сериалу "Дикий ангел", нам которым лили слезы миллионы граждан нашей необъятной Родины. Кстати, Наталия – одна из тех женщин, которых годы только делают краше. И доказательство этому наша фотоподборка.