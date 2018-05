Школьница из американского штата Орегон запустила шар для боулинга из пушки и показала это на видео, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Twitter телеканала ABC News.

Как отмечает телеканал, семиклассница Эмма Маккаббинс (Emma McCubbins) решила посмотреть, на какое расстояние шар способен улететь. Для эксперимента она воспользовалась пушкой, которая принадлежала ее прадеду.

Для того чтобы проект получился более зрелищным, девочка закрепила на шаре камеру GoPro, которая позволила ей запечатлеть полет шара над местными полями.

This 7th grader strapped a GoPro camera to a bowling ball and fired it out of her great-grandfather’s cannon — for science! https://t.co/MFXjrOAfQz pic.twitter.com/eNwD1aymPJ