Исследование ученых из Великобритании показывает, что паразитирующие грибы эволюционируют так быстро, что скоро они могут стать невосприимчивы к лечению и приведут к эпидемии среди людей, животных и растений, сообщает LIFE.

Об этом сообщают ученые из Имперского колледжа Лондона и Эксетерского университета в научном журнале Science. По их мнению, грибок в ближайшем будущем превратится в подобие устойчивых к антибиотикам супербактерий.

Отмечается, что этому способствует долгое и регулярное использование препаратов для лечения грибкового стоматита, грибковых поражений кожных покровов людей.

Исследователи утверждают, что возможная угроза эпидемии микозов недооценена. Современные препараты уничтожают только слабые культуры грибков среди огромного их множества, а сильные выживают и приобретают неуязвимость к лекарствам.

В статье также приведены данные, что грибковые инфекции уносят больше жизней, чем рак молочной железы и малярия.