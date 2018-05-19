Пассажирский самолет Boeing 737 потерпел крушение при взлете в аэропорту Гаваны, пишет "Российская газета".

Авиалайнер компании Cubana de Aviación направлялся из кубинской столицы в город Ольгин на востоке страны.

По предварительной информации, на борту находились 104 человека, однако официальных данных о жертвах крушения пока не поступало.

Самолет врезался в поле возле аэропорта, сообщили очевидцы, которые видели огромный столб дыма, поднимающуюся над воздушной гаванью. Посольство РФ выясняет, находились ли на борту лайнера российские граждане.

Новый кубинский президент Мигель Диас-Канел, который в прошлом месяце сменил Рауля Кастро, прибыл на место трагедии, подробности которой выясняются.