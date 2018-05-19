В авиакатастрофе Boeing 737 на Кубе есть выжившие, сообщает НТВ со ссылкой на местные СМИ и очевидцев трагедии.

По словам очевидцев, выживших перевозили на каретах скорой помощи, сообщает AFP. Кубинская газета Granma уточняет, что выжить удалось троим пассажирам, которые госпитализированы. Телеканал CNN также сообщает, что три пассажира находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что Boeing 737 разбился при взлете в аэропорту Гаваны. Авиалайнер потерпел крушение вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти. По данным кубинских СМИ, он выполнял внутренний рейс в город Ольгин.

На борту самолета могли находиться 104-107 пассажиров и девять членов экипажа.

По предварительным данным, Boeing 737 был арендован компанией Cubana de Aviacion у мексиканской авиакомпании Damojh и пилотировался иностранным экипажем.

По словам председателя Госсовета и Совета министров Кубы Мигеля Диаса-Канеля, катастрофа могла привести к "большому числу" жертв.

Российские дипломаты выясняют, были ли на борту российские граждане.