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Депутата, ударившего ребенка, временно исключат из "Единой России"

, ИА "Амител"
Родители пострадавшего ребенка готовят документы для подачи в суд

Фото: кадр из видео

Подмосковное отделение "Единой России" приостановит партийное членство муниципального депутата Андрея Одинцова, который дал пощечину школьнику, сообщает URA.RU

Напомним, инцидент произошел 17 мая в подмосковном селе Ельдыгино. Одинцов обратил внимание на группу подростков, которые, по его мнению, громко шумели. В ответ на замечание в адрес подростков, один из них сказал: "А что, вы меня ударите?". После этого Одинцов дал пощечину школьнику. Видео конфликта быстро разошлось по Сети.

Членство Одинцова в партии будет приостановлено на ближайшем политсовете до выяснения обстоятельств.

Родители пострадавшего ребенка готовят документы для подачи в суд.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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