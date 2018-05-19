Депутата, ударившего ребенка, временно исключат из "Единой России"

Подмосковное отделение "Единой России" приостановит партийное членство муниципального депутата Андрея Одинцова, который дал пощечину школьнику, сообщает URA.RU.

Напомним, инцидент произошел 17 мая в подмосковном селе Ельдыгино. Одинцов обратил внимание на группу подростков, которые, по его мнению, громко шумели. В ответ на замечание в адрес подростков, один из них сказал: "А что, вы меня ударите?". После этого Одинцов дал пощечину школьнику. Видео конфликта быстро разошлось по Сети.

Членство Одинцова в партии будет приостановлено на ближайшем политсовете до выяснения обстоятельств.

Родители пострадавшего ребенка готовят документы для подачи в суд.