Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи огромными человеческими жертвами, произошедшими в результате авиакатастрофы на Кубе.

Соответствующую телеграмму он направил председателю Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигелю Диас-Канелю Бермудесу.

Пресс-служба кремля передает, что в адрес близких и родных переданы слова сочувствия, а также пожелания скорейшего выздоровления выжившим.

Ранее сообщалось, что три пассажира находятся в критическом состоянии.

Самолет Boeing 737 рухнул в пятницу, 18 мая, недалеко от аэропорта столицы во время набора высоты. Погибли практически все, кто находился на борту.

Перед крушением самолет совершил "странный маневр", заявили в компании Global Air Mexico, которой принадлежал упавший лайнер. Очевидцы пояснили, что Boeing попытался вернуться в аэропорт. Теперь авиаперевозчик планирует расследовать случившуюся аварию, так как все произошедшее кажется очень "странным".