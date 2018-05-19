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Власти Кубы объявили национальный траур по жертвам авиакатастрофы

, ИА "Амител"
Во время траура по всей стране приспустят государственные флаги

Фото: vm.ru

Власти Кубы объявили национальный траур по погибшим при крушении самолета Boeing-737 близ Гаваны. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление Госсовета карибской страны.

"В связи с произошедшей в пятницу авиакатастрофой Госсовет объявляет официальный траур с 06:00 19 мая до 00:00 21 мая", — отмечается в заявлении. Во время траура по всей стране будут приспущены государственные флаги.

Boeing-737, арендованный кубинской авиакомпанией Cubana de Aviacion у мексиканской авиакомпании Global Air разбился спустя минуту после вылета из международного аэропорта Гаваны. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана — Ольгин, на его борту находились более 100 человек. По предварительным данным, почти все они погибли.

Самолет упал в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от Гаваны.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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