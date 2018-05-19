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Сотрудники полиции Барнаула устанавливают личности мошенников, похитивших около 7000 рублей у горожанки. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительной информации, жительница Барнаула 1971 года рождения увидела в сети Интернет рекламу фирмы, в которой предлагалось получить денежную компенсацию за неиспользованный интернет-трафик. Перейдя по неизвестной ссылке, потерпевшая ввела номер своей банковской карты, а также код, присланный в смс-сообщении.

В результате этих действий с карты потерпевшей было похищено около 7000 рублей.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ (мошенничество).