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Потепление возвращается в Алтайский край в воскресенье, 20 мая, после волны холода со снегом.

Согласно данным регионального Гидрометцентра, минувшей ночью температуры в крае опускались до -7 градусов. Однако днем будет уже +11...+16 градусов и без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду усилением до 15 метров.

В Барнауле будет также без осадков. Днем в краевой столице температуры составят +12...+14 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Волна же тепла, как сообщают синоптики, придет в Алтайский край с началом следующей недели, когда воздух местами прогреется вплоть до +27 градусов.