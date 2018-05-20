Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 126 квадратных метров продают в Барнауле на улице Пионеров 10 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru. Жилье расположено на 12 этаже блочной высотки.

"В квартире выполнен дизайнерский ремонт. Имеется подземный охраняемый паркинг (покупателю парковка в подарок). Огромная прихожая, спальня, кабинет, гостиная, бытовая комната, санузел раздельный (душевая, биде). Огромная панорамная лоджия (имеется два выхода), в гостиной французские окна", — отмечает автор объявления.

В подъезде два лифта (грузовой и пассажирский), консьерж.