Фото: iamir.info
Президент Украины Петр Порошенко назвал украинцев лучшей в мире нацией, а национальную одежду — вышиванку — предметом, объединяющим жителей страны. Об этом пишет РИА Новости.
"Украинцы — лучшая нация в мире. Мы объединены, и никто нас не расколет. <…> Функции объединения выполняет наша вышиванка. Когда мы видим друг друга в вышиванке, мы сразу же идентифицируем — это украинец или украинка", — заявил он.
После этих слов украинский лидер заявил, что отбить любовь народа к вышиванке, за которую люди "шли в тюрьму", не удастся, а затем поставил этот предмет одежды в один ряд с государственными символами — флагом, гербом и гимном.
С такими словами Порошенко выступил на флешмобе ко Дню вышиванки в городе Днепр, о котором сказал, что он "доказал свою украинскость".
Комментарии
-За что сидишь?
-За вышиванку.
В Мексике нация похуже:там за самбреро не садили.
ну если в мипе то ладно
Порошенко назвал украинцев лучшей нацией в миПе. пиРе.
Молодец, для дурака не нужен нож, ему немного подпоешь, и делай с ним что хошь. Гордых баранов стрич удобней.