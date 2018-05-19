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Президент Украины Петр Порошенко назвал украинцев лучшей в мире нацией, а национальную одежду — вышиванку — предметом, объединяющим жителей страны. Об этом пишет РИА Новости.

"Украинцы — лучшая нация в мире. Мы объединены, и никто нас не расколет. <…> Функции объединения выполняет наша вышиванка. Когда мы видим друг друга в вышиванке, мы сразу же идентифицируем — это украинец или украинка", — заявил он.

После этих слов украинский лидер заявил, что отбить любовь народа к вышиванке, за которую люди "шли в тюрьму", не удастся, а затем поставил этот предмет одежды в один ряд с государственными символами — флагом, гербом и гимном.

С такими словами Порошенко выступил на флешмобе ко Дню вышиванки в городе Днепр, о котором сказал, что он "доказал свою украинскость".