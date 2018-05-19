Фото: vk.com/barneos22

В сети появились снимки снега, выпавшего в Алтайском крае и соседних регионах в субботу, 19 мая. Фотографии опубликовали участники сообщества Barnaul 22 во "ВКонтакте".

На Алтае майский снег выпал в городе Заринск и в окрестностях озера Ая в Алтайском районе.

Также снежный покров установился в новосибирском Черепаново и Томске. Участница сообщества отметила, что приехала в Томск в гости к знакомым на летней резине, поэтому ей придется провести там выходные, ведь с понедельника синоптики обещают теплую погоду.

Напомним, в Алтайском крае в субботу, 19 мая, на большей части территории ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а температура составит от 5 до 10 градусов тепла.

В Барнауле снежный покров в последний раз установился ненадолго утром 7 мая.