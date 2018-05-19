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Вторжение в ряд стран обернется кошмаром для любой армии, сообщила шведская газета Svenska Dagbladet. В список были включены Швейцария, Новая Зеландия и Россия, передает РИА Новости.
Тем, кто задумается о вторжении в РФ, нужно быть готовыми к действиям в любых условиях: голые горы, непроходимые болота, мерзлая тундра, бурные реки и бескрайние темные леса, отмечает газета. Также подчеркивается, что русские, которые участвовали в полномасштабных войнах, приобрели немалый опыт в данной сфере.
В Швейцарии военные действия затруднит уникальное положение страны: она окружена Альпийскими горами, благодаря чему избегала вторжений на протяжении многих сотен лет. Также сообщается, что армия страны хоть и насчитывает 150 человек, в Швейцарии есть 4 миллиона подготовленных гражданских, которые готовы встать под ружьё при необходимости.
Нападение на Новую Зеланию газета называет "логистическим кошмаром". Это островное государство располагается более чем в 1600 км от ближайшего материка — Австралии, — в то время как от Азии и остального мира её отделяет ещё большее расстояние. Высадка армии в Новой Зеландии и ее снабжение выглядит почти невозможной задачей, заключает издание.
Комментарии
Хорошо иметь домик в Швейцарии!
зачем в горы и болота? Нет смысла покорять и содержать покорённое население. Нести им социализм. У нас теперь капиталистическое правительство. Война идёт за бабло. Достаточно уничтожить инфраструктуру Швеции. Вбомбить её в средневековье и пусть дальше сидят в горах.
Я не сторонник этого, но на тупые статьи такой ответ уместен.
это всё равно что жители элитного посёлка на Рублёвке будут обсуждать, как бы им ограбить избу алкаша из соседней деревни.
Это какой то боян )))
Геродот приводит эпизод... Среди трофеев грекам достался шатёр Мардония с большим количеством золотой и серебряной посуды. Павсаний приказал пленным приготовить такой же обед, который они готовили своему бывшему военачальнику. Зрелище роскошно приготовленного обеда и великолепия шатра вызвало удивление у спартанца. В шутку он приказал своим слугам приготовить лаконский обед, после чего пригласил других военачальников эллинов. Когда те собрались, он со смехом сказал:
"Эллины! Я собрал вас, чтобы показать безрассудство этого предводителя мидян, который живёт в такой роскоши и всё-таки пришёл к нам, чтобы отнять наши жалкие крохи"
Павсаний имел полное основание смеяться над глупостью персов, которые, имея возможность наслаждаться такими благами, пускались в путь, чтобы завоевать бедно живущих в своих горных жилищах эллинов.
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