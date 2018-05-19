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Вторжение в ряд стран обернется кошмаром для любой армии, сообщила шведская газета Svenska Dagbladet. В список были включены Швейцария, Новая Зеландия и Россия, передает РИА Новости.

Тем, кто задумается о вторжении в РФ, нужно быть готовыми к действиям в любых условиях: голые горы, непроходимые болота, мерзлая тундра, бурные реки и бескрайние темные леса, отмечает газета. Также подчеркивается, что русские, которые участвовали в полномасштабных войнах, приобрели немалый опыт в данной сфере.

В Швейцарии военные действия затруднит уникальное положение страны: она окружена Альпийскими горами, благодаря чему избегала вторжений на протяжении многих сотен лет. Также сообщается, что армия страны хоть и насчитывает 150 человек, в Швейцарии есть 4 миллиона подготовленных гражданских, которые готовы встать под ружьё при необходимости.

Нападение на Новую Зеланию газета называет "логистическим кошмаром". Это островное государство располагается более чем в 1600 км от ближайшего материка — Австралии, — в то время как от Азии и остального мира её отделяет ещё большее расстояние. Высадка армии в Новой Зеландии и ее снабжение выглядит почти невозможной задачей, заключает издание.