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Шведские СМИ: вторжение в Россию станет кошмаром для захватчика

, ИА "Амител"
Вторгающиеся к РФ должны быть готовы к действиям в любых условиях: гор, болот, тундры, рек и лесов

Фото: vpravde.com

Вторжение в ряд стран обернется кошмаром для любой армии, сообщила шведская газета Svenska Dagbladet. В список были включены Швейцария, Новая Зеландия и Россия, передает РИА Новости.

Тем, кто задумается о вторжении в РФ, нужно быть готовыми к действиям в любых условиях: голые горы, непроходимые болота, мерзлая тундра, бурные реки и бескрайние темные леса, отмечает газета. Также подчеркивается, что русские, которые участвовали в полномасштабных войнах, приобрели немалый опыт в данной сфере.

В Швейцарии военные действия затруднит уникальное положение страны: она окружена Альпийскими горами, благодаря чему избегала вторжений на протяжении многих сотен лет. Также сообщается, что армия страны хоть и насчитывает 150 человек, в Швейцарии есть 4 миллиона подготовленных гражданских, которые готовы встать под ружьё при необходимости.

Нападение на Новую Зеланию газета называет "логистическим кошмаром". Это островное государство располагается более чем в 1600 км от ближайшего материка — Австралии, — в то время как от Азии и остального мира её отделяет ещё большее расстояние. Высадка армии в Новой Зеландии и ее снабжение выглядит почти невозможной задачей, заключает издание.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

19.05.2018 11:26
Лужков

Хорошо иметь домик в Швейцарии!

0  0
19.05.2018 12:09
кв

зачем в горы и болота? Нет смысла покорять и содержать покорённое население. Нести им социализм. У нас теперь капиталистическое правительство. Война идёт за бабло. Достаточно уничтожить инфраструктуру Швеции. Вбомбить её в средневековье и пусть дальше сидят в горах.
Я не сторонник этого, но на тупые статьи такой ответ уместен.

0  0
19.05.2018 12:13
- гость -

это всё равно что жители элитного посёлка на Рублёвке будут обсуждать, как бы им ограбить избу алкаша из соседней деревни.

0  0
19.05.2018 12:19
Гость

Это какой то боян )))

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19.05.2018 12:46
- гость -


Геродот приводит эпизод... Среди трофеев грекам достался шатёр Мардония с большим количеством золотой и серебряной посуды. Павсаний приказал пленным приготовить такой же обед, который они готовили своему бывшему военачальнику. Зрелище роскошно приготовленного обеда и великолепия шатра вызвало удивление у спартанца. В шутку он приказал своим слугам приготовить лаконский обед, после чего пригласил других военачальников эллинов. Когда те собрались, он со смехом сказал:
"Эллины! Я собрал вас, чтобы показать безрассудство этого предводителя мидян, который живёт в такой роскоши и всё-таки пришёл к нам, чтобы отнять наши жалкие крохи"
Павсаний имел полное основание смеяться над глупостью персов, которые, имея возможность наслаждаться такими благами, пускались в путь, чтобы завоевать бедно живущих в своих горных жилищах эллинов.

Из Википедии

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