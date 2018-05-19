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США, Южная Корея и Япония договорились изменить запланированный полет двух стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Boeing B-52 так, чтобы не пролетать над Корейским полуостровом. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на канал CNN и источник в Пентагоне.
Сообщается, что взлетевшие с острова Гуам в Тихом океане и севшие там же бомбардировщики начали свой полет 24-48 часами ранее. Они пролетели к югу и юго-востоку от Корейского полуострова, однако не заходили в южнокорейское воздушное пространство.
Источники добавили, что неизвестно, изменен ли курс в ответ на заявление Ким Чен Ына. Они добавили, что полет Boeing B-52 не является военными учениями.
В Министерстве обороны США отказались комментировать ситуацию.
На этой неделе агентство Ренхап сообщило, что Северная Корея угрожает отменить встречу главы США Дональда Трампа и Ким Чен Ына из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула. Также КНДР отказалось проводить в минувшую среду переговоры на министерском уровне с Сеулом.
Трамп и глава Северной Кореи должны провести встречу 12 июня в Сингапуре.
Комментарии
Однако, гнёт свою линию, товарищ Ким Чен Ын!
Амик,смени своего сегодняшнего редактора,он явно не трезвый))) В каждой новости ошибки)))
грамм...грамм...грамматические ошипки причём
что-то стало холодать