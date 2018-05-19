Фото: vk.com/barneos22

Два ДТП, в результате которых автомобили слетели в кювет, произошли в Барнауле в субботу, 19 мая. Об этом сообщают участники сообщества Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Одна авария произошла около 2:40 во Власихе на улице Ковыльной. Автомобиль слетел в кювет и перевернулся. По словам очевидцев, водитель остался жив. Также они отметили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Второе ДТП произошло в Барнауле на шоссе Ленточный Бор, недалеко от АЗС. Там в кювет слетела Honda Accord. Участники сообщества добавили, что в результате аварии был разбит светофор. Сообщение об этом ДТП появилось около 8:20.

Официальных комментариев по поводу данных аварий нет.