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Школьник в Горном Алтае украл велосипеды на сумму 55 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Молодой человек собирался использовать украденное в личных целях

Фото: pxhere.com

Полицейские Усть-Коксинского раскрыли кражу велосипедов. Об этом пишет пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Уточняется, что в мае к стражам порядка обратились две местные жительницы, сообщившие, что неизвестные похитили велосипеды, которые их дети оставили возле школы. По заявлению сельчанок, сумма ущерба составила 55 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что совершить кражу велосипедов злоумышленники смогли без труда, так как средства передвижения были оставлены без присмотра и не были оборудованы замками.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в кражах: им оказался 14-летний местный житель, который также учился в этой школе.

Несовершеннолетний в ходе разбирательства в отделении полиции сознался в содеянном. Он рассказал, что похитил велосипеды, чтобы потом использовать их в личных целях. Похищенное он спрятал в кустах на окраине села.

Отмечается, что велосипеды сейчас изъяты. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении дела по факту кражи.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

19.05.2018 13:17
- гость -

Мой велосипед 150 тыс. стоит.

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