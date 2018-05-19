Фото: golos-khleboroba.ru

Серьезное ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ и автобусом произошло в Баевском районе Алтайского края в пятницу, 18 мая. Об этом пишет портал "Голос Хлебороба".

Уточняется, что водителю легковушки стало плохо за рулем, он не справился с управлением и врезался в автобус, который ехал навстречу.

Согласно предварительной информации, мужчина впал в диабетическую кому, из-за чего и выехал на полосу встречного движения, где врезался в пассажирский автобус.

Водителя ВАЗ госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, водитель автобуса не пострадал.