Фото: altairegion22.ru

Открытие летнего бегового сезона прошло в субботу, 19 мая, в Алтайском крае. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.

В 13:00 на ипподроме "Алтай" туркомплекса "Сибирское подворье" в селе Новотырышкино состоялись бега. Между участниками разыгрывались следующие призы: "Первомайский", "Весенний", "В честь Дня Победы". Организаторы сообщили, что также в этот день пройдут именные и групповые заезды для лошадей рысистых пород. За призы будут бороться лучшие скакуны орловской и рысистой пород со всего региона.

В 15:00 жителей региона ждет праздник в честь дня рождения "Птичьего двора". Там пройдет развлекательная компания с гусиными бегами, яичным шоу и выступлением петуха-оракула, который предскажет, как пройдет лето в Алтайском крае.