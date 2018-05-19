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Самолет Boeing компании "Победа", который выполнял рейс из Москвы в Астрахань, возвращается в аэропорт "Внуково" из-за отказа правого двигателя. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя компании.
В авиакомпании уточнили, что отказал правый двигатель. Самолет возвращается во Внуково.
По данным сайта Flightradar24, воздушное судно развернулось в небе над Волгоградской областью. По данным на 9:00 мск воздушное судно находилось над Московской областью. Аэропорт готовился к экстренной посадке судна.
В расписании аэропорта говорится, что рейс "Победы" вылетел в субботу, 19 мая, из "Внуково" в 7:15 мск. Он должен был прилететь в Астрахань в 9:18 мск. Рейс, как следует из данных табло, выполняется на Boeing 737-800.
В авиакомпании уточнили, что все ее 12 самолетов модели Boeing 737-800 были произведены в 2014-2015 годах и получены напрямую с завода-изготовителя.
Комментарии
Разучились строить.
14:36, а зачем нужно ставить сверхнадёжный двигатель, если двигателей два и на одном из них самолет продолжает лететь?
так на то их и два, и пилота два, и две стюардессы)
В авиакомпании уточнили, что все ее 12 самолетов модели Boeing 737-800 были произведены в 2014-2015 годах и получены напрямую с завода-изготовителя.
да дерьмо эти ваши боинги, пора на своих самолетах летать
Вспоминается яхта "...БЕДА" капитана Врунгеля)))
19.05.2018 15:30
- гость -
Знаток! ))))))))))