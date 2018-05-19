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У самолета компании "Победа" отказал двигатель во время полета

, ИА "Амител"
Судно развернулось в небе над Волгоградской областью

Фото: get.pxhere.com

Самолет Boeing компании "Победа", который выполнял рейс из Москвы в Астрахань, возвращается в аэропорт "Внуково" из-за отказа правого двигателя. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя компании.

В авиакомпании уточнили, что отказал правый двигатель. Самолет возвращается во Внуково. 

По данным сайта Flightradar24, воздушное судно развернулось в небе над Волгоградской областью. По данным на 9:00 мск воздушное судно находилось над Московской областью. Аэропорт готовился к экстренной посадке судна.

В расписании аэропорта говорится, что рейс "Победы" вылетел в субботу, 19 мая, из "Внуково" в 7:15 мск. Он должен был прилететь в Астрахань в 9:18 мск. Рейс, как следует из данных табло, выполняется на Boeing 737-800.

В авиакомпании уточнили, что все ее 12 самолетов модели Boeing 737-800 были произведены в 2014-2015 годах и получены напрямую с завода-изготовителя.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

19.05.2018 14:36
- гость -

Разучились строить.

0  0
19.05.2018 14:42
- гость -

14:36, а зачем нужно ставить сверхнадёжный двигатель, если двигателей два и на одном из них самолет продолжает лететь?

0  0
19.05.2018 14:45
- гость -

так на то их и два, и пилота два, и две стюардессы)

0  0
19.05.2018 15:30
- гость -

В авиакомпании уточнили, что все ее 12 самолетов модели Boeing 737-800 были произведены в 2014-2015 годах и получены напрямую с завода-изготовителя.

да дерьмо эти ваши боинги, пора на своих самолетах летать

0  0
19.05.2018 15:39
Павсекакий

Вспоминается яхта "...БЕДА" капитана Врунгеля)))

0  0
19.05.2018 15:41
- гость -

19.05.2018 15:30
- гость -

Знаток! ))))))))))

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