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Самолет Boeing компании "Победа", который выполнял рейс из Москвы в Астрахань, возвращается в аэропорт "Внуково" из-за отказа правого двигателя. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя компании.

В авиакомпании уточнили, что отказал правый двигатель. Самолет возвращается во Внуково.

По данным сайта Flightradar24, воздушное судно развернулось в небе над Волгоградской областью. По данным на 9:00 мск воздушное судно находилось над Московской областью. Аэропорт готовился к экстренной посадке судна.

В расписании аэропорта говорится, что рейс "Победы" вылетел в субботу, 19 мая, из "Внуково" в 7:15 мск. Он должен был прилететь в Астрахань в 9:18 мск. Рейс, как следует из данных табло, выполняется на Boeing 737-800.

В авиакомпании уточнили, что все ее 12 самолетов модели Boeing 737-800 были произведены в 2014-2015 годах и получены напрямую с завода-изготовителя.