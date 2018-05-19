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Более ста человек погибли при крушении самолета Boeing 737-200 на Кубе, которое произошло в пятницу вскоре после взлета лайнера из аэропорта Гаваны.

По данным мексиканской компании Global Air, у которой Cubana de Aviacion арендовала самолет, на борту находились 110 человек, в том числе 104 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров разбившегося самолета было пять иностранцев, остальные — кубинцы, экипаж был из Мексики. Граждан России, по данным посольства, на борту не было. Позднее стало известно о двух погибших аргентинцах.

Лайнер, выполнявший рейс Гавана — Ольгин, потерпел крушение вскоре после взлета, рухнув между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас, на территории сельскохозяйственных посадок.

Вскоре после катастрофы местные СМИ сообщили о четырех выживших в авиакатастрофе. Трех оставшихся в живых женщин доставили в реанимацию гаванского госпиталя имени Каликсто Гарсия в тяжелом состоянии, мужчина скончался по дороге в больницу. Позднее телеканал Cuba TV сообщил о смерти одной из женщин, однако затем опроверг эту информацию.

У пострадавших множественные переломы, гематомы и ожоги, им оказывают помощь реаниматологи, хирурги, неврологи, ортопеды и другие специалисты.

Как сообщил Минтранс Мексики, самолету было 39 лет, он был выпущен в 1979 году, однако имел все необходимые разрешения на работу.

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что будет проведено расследование обстоятельств крушения, и выразил соболезнования родным погибших. Черные ящики пока не найдены.

Все терминалы гаванского аэропорта имени Хосе Марти продолжают работу.

Очевидцы рассказали кубинскому ТВ, что самолет пытался вернуться в аэропорт после взлета, но врезался в линии электропередачи. Свидетели также сообщили, что первые спасатели прибыли к месту происшествия через 12 минут после падения.

Катастрофа стала первой для компании Cubana de Aviacion с 1999 года, следует из данных портала Aviation Safety Network (ASN), отслеживающего авиационные происшествия.