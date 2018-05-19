Фото: vk.com/barneos22

Жители Барнаула сообщили, что в городе на участке дороги в Индустриальном районе обвалился асфальт. Запись появилась в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".

В сообщении уточняется, что асфальт обвалился в районе пересечения малого Павловского тракта и улицы Попова. "Объезжайте этот участок дороги", — советует автор записи.

В комментариях один из горожан отметил, что на данном месте асфальт обваливается ежегодно.

Напомним, что накануне ушел под землю участок тротуара и газона. Инцидент произошел на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Песчаной.