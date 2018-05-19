Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула сообщили, что в городе на участке дороги в Индустриальном районе обвалился асфальт. Запись появилась в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
В сообщении уточняется, что асфальт обвалился в районе пересечения малого Павловского тракта и улицы Попова. "Объезжайте этот участок дороги", — советует автор записи.
В комментариях один из горожан отметил, что на данном месте асфальт обваливается ежегодно.
Напомним, что накануне ушел под землю участок тротуара и газона. Инцидент произошел на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Песчаной.
Комментарии
Да здравствует 44 фз!
Коммунальщики роют ямы, а при закапывании грунт не тромбуют, вот и грунт под асфальтом проседает.
Ни первый ни второй комментатор не правы - причина в утечке воды из трубопроводов. Вода разрывает землю и образуются пустоты.
один из горожан отметил, что на данном месте асфальт обваливается ежегодно
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Стабильность, однако.
17:02 Пустоты у тебя в голове)))Причем,скорее всего,надолго)