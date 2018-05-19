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Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что ее карьера сейчас ближе к концу, чем к началу. Слова спортсменки приводит ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Женской теннисной ассоциации (WTA).

Накануне, 18 мая, 31-летняя россиянка со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 7:5 победила латвийку Елену Остапенко в четвертьфинале турнира в Риме. Шарапова впервые в текущем сезоне обыграла спортсменку из первой десятки рейтинга WTA.

"Я понимаю, что такие моменты особенные, сейчас я ближе к концу своей карьеры, чем к началу, поэтому особо ценю эту главу. Я не знаю, как она закончится, но надеюсь, что это произойдет на моих условиях", — добавила теннисистка.

В полуфинале соревнований в Риме россиянка сразится с румынкой Симоной Халеп, имеющей первый номер посева на турнире. Шарапова считает, что ее ждет тяжелый матч, поскольку нее было меньше времени на восстановление, чем у румынки.

"Сейчас она [Халеп] — номер один в мире, и это говорит о ней, как об очень серьезном сопернике. Это будет сложный матч независимо от того, в какой части турнира с ней играть. Халеп показывает самые стабильные результаты за последние годы в женском теннисе. Будет тяжело, особенно учитывая тот факт, что у меня уже было четыре длинных матча здесь, у Халеп было больше времени на восстановление", — отметила россиянка.

Если Шараповой удастся победить Халеп, она в четвертый раз сыграет в решающем матче турнира в Риме. В предыдущих трех финалах теннисистка одерживала победы. Соревнования в столице Италии завершатся 20 мая.