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Украинский лидер Петр Порошенко на мероприятии, которое было посвящено крымско-татарскому народу, заявил, что мост через Керченский пролив Украина будет использовать для связей с Кубанью. Он уточнил, что это произойдет после того, как Киев вернут Крым под свой контроль, пишет РИА Новости.
Порошенко уверен, что Россия, которую в стране называют "агрессором", "понесет ответственность и за незаконное строительство Керченского моста, и за другие преступления".
Также он отметил, что гражданам РФ данный мост пригодится "как дорога для отступления".
"А Украина после восстановления своего суверенитета в Крыму использует его для связей с Кубанью, где, кстати, живет также большое количество украинцев. И с другой Россией — не агрессором", — добавил глава украинского государства.
Также он вновь обвинил Москву в "преследовании" крымских татар на полуострове, а выборы президента на полуострове назвал "нелегитимными".
Напомним, Крымский мост является самым протяженным в РФ, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение между Крымом и Кубанью запущено на полгода раньше обозначенного срока.
Сейчас по мосту могут двигаться легковушки и пассажирские автобусы. Осенью откроется движение грузовиков, а в конце 2019-го — поездов.
Комментарии
Странно, про грузовик?. Получается Президент России нарушил режим проезда, кроме того, что был не пристегнут в ТС при движении. А едущие с ним люди подвергались опасности, но не посмелившие сказать в слух о своей смертельной опасности.Хорошо, когда президент страны умеет скакать на медведе, управлять подводной лодкой, мотопланером, да, так что увлекает за собой птиц. Доставать кувшины для музея, управлять сверхзвуковым боевым самолетом с боекомплектом, мчаться на Калине по тайге с запсом автомобилей, для удачной картинке. Я им просто горжусь.
На президента и его охрану распространяется другой закон, именно он и регулирует в т.ч. и ППД для ВИПов. Яркий пример авто с ВИПами должно перемещаться со скоростью 120км/ч, а не 90.
Петрушку несет, белочка пришла.
Именно по этому мосту войска нато пойдут завоёвывать Россию