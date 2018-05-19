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Украинский лидер Петр Порошенко на мероприятии, которое было посвящено крымско-татарскому народу, заявил, что мост через Керченский пролив Украина будет использовать для связей с Кубанью. Он уточнил, что это произойдет после того, как Киев вернут Крым под свой контроль, пишет РИА Новости.

Порошенко уверен, что Россия, которую в стране называют "агрессором", "понесет ответственность и за незаконное строительство Керченского моста, и за другие преступления".

Также он отметил, что гражданам РФ данный мост пригодится "как дорога для отступления".

"А Украина после восстановления своего суверенитета в Крыму использует его для связей с Кубанью, где, кстати, живет также большое количество украинцев. И с другой Россией — не агрессором", — добавил глава украинского государства.

Также он вновь обвинил Москву в "преследовании" крымских татар на полуострове, а выборы президента на полуострове назвал "нелегитимными".

Напомним, Крымский мост является самым протяженным в РФ, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение между Крымом и Кубанью запущено на полгода раньше обозначенного срока.

Сейчас по мосту могут двигаться легковушки и пассажирские автобусы. Осенью откроется движение грузовиков, а в конце 2019-го — поездов.