Воскресенье, 20 Май, 08:29

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 61,94
€ 73,18
497954
7°
Обь
457см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Река рек: что нужно знать о великой Волге

, ИА "Амител"
20 мая отмечается День Волги - одной из главных рек нашей страны

Фото: vodabereg.ru

День Волги отмечается 20 мая – этот праздник призван привлечь внимание к проблеме сохранения реки, которая является не только национальной гордостью страны, но и ценным стратегическим природным ресурсом.

Впервые День Волги прошел в 2008 году в Нижнем Новгороде во время проведения Х международного научно-промышленного форума "Великие реки – 2008" . Наибольшее внимание к празднику, что логично, проявляют поволжские регионы России.

В этот день портал Amic.ru предлагает подборку фактов об этой великой реке, имеющей для нашей страны огромное значение.

  • Волга – одна из крупнейших рек в мире и самая длинная в Европе (3530 километров);
  • Волга является крупнейшей в мире рекой, впадающей в бессточный (внутренний) водоем – Каспийское море;
  • На Волге расположены четыре города-миллионника – Нижний Новгород, Казань, Самара и Волгоград;
  • Многие считают, что Волга протекает только по территории России, но небольшая часть дельты реки, вне основного русла, находится на территории Казахстана;
  • У античных авторов первых веков нашей эры Волга называлась Ра или Рав (оба названия иранского происхождения). В Средние века Волга с Камой и рекой Белой известна под названием Итиль. Что касается русского названия Волга, то, считается, что оно произошло от праславянского *Vьlga, волглый — волога — влага. За славянскую версию происхождения названия говорит наличие рек Влга в Чехии и Вильга в Польше;
  • Бассейн Волги занимает около ⅓ Европейской территории России и простирается от Валдайской и Среднерусской возвышенностей на западе до Урала на востоке;
  • Исток Волги — ключ у деревни Волговерховье в Тверской области;
  • Основное питание Волги осуществляется снеговыми (60 % годового стока), грунтовыми (30 %) и дождевыми (10 %) водами;
  • В Волге обитает около 70 видов рыб, из них 40 — промысловых (важнейшие: вобла, лещ, судак, сазан, сом, щука, осётр, стерлядь);
  • В образном восприятии нашего народа Волга исторически играет исключительную и центральную роль. Определенным образом — это корень и стержень народа, некий идеал. В устных и письменных произведениях Волга почти всегда одушевлена, ей приписываются человеческие качества.
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
07:45
Ежедневник: почему 20 мая обязательно надо искупаться 1
07:30
Как россияне будут отдыхать на День России 2
07:24
Противопожарная система не сработала в барнаульской высотке во время пожара 3
07:03
Квартиру с французскими окнами и парковкой продают в Барнауле за 10 млн руб 0
06:44
Река рек: что нужно знать о великой Волге 0
06:23
Потепление начинается в Алтайском крае после снега и волны холода 0
06:01
Охотники за браконьерами: как егеря на Алтае охраняют уникальные заказники 1
23:02
В Пулково пьяный пассажир пытался сорвать погоны с сотрудника полиции 0
22:01
Григорий Лепс попал в больницу с переломом ребер 2
21:04
Прокуратура проводит проверку по факту аварийной посадки самолета в Москве 0
20:03
Принц Гарри и Меган Маркл стали мужем и женой 2
19:38
"Если РФ хочет выйти в финал": Бузова готова поехать на "Евровидение-2019" 4
19:03
Российский МИД сообщил об отмене визитов Лаврова в Аргентину и на Кубу 0
18:39
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл началась в Виндзоре 3
18:13
Дождь, снег и похолодание до -7 ждут жителей Алтайского края 20 мая 3
17:42
На Украине рассказали о "трех вариантах" возвращения Донбасса 8
17:14
Саундтрек к фильму Серебренникова "Лето" выиграл приз Каннского фестиваля 1
16:51
Мужчина прыгнул на рельсы в петербургском метро 0
16:14
Порошенко рассказал о планах на Крымский мост 10
15:51
Шарапова считает, что ее карьера находится в завершающей стадии 1
15:20
В Барнауле кусок асфальта ушел под землю 7
14:39
СМИ: на борту разбившегося на Кубе самолета находилось 110 человек 1
14:16
У самолета компании "Победа" отказал двигатель во время полета 11
13:42
Летний беговой сезон открыли в Алтайском крае 3
13:13
Водитель легковушки впал в кому и врезался в автобус в Алтайском крае 0
12:44
Школьник в Горном Алтае украл велосипеды на сумму 55 тысяч рублей 3
12:14
В Барнауле два автомобиля слетели в кювет в разное время 5
11:44
СМИ: американские бомбардировщики изменили полет после угроз КНДР 5
11:13
Шведские СМИ: вторжение в Россию станет кошмаром для захватчика 19
10:41
Снег выпал 19 мая в Алтайском крае и соседних регионах 17
10:14
Порошенко назвал украинцев лучшей нацией в мире 19
09:43
Интернет-мошенники украли у жительницы Барнаула 7 тысяч рублей 0
09:28
Стрельба произошла на выпускном вечере в американской школе 0
09:04
Как кинологи в Алтайском крае отрабатывают побег из колоний 0
08:39
Немецкие власти потребовали отозвать около 60 тысяч автомобилей Porsche 0
08:26
Власти Кубы объявили национальный траур по жертвам авиакатастрофы 0
08:06
Как провести выходные и куда сходить барнаульцам 19 и 20 мая 2
07:50
Двухуровневую квартиру с 5 кондиционерами продают в Барнауле за 12,5 млн 9
07:45
Ежедневник: праздник женщины, которая хорошеет с возрастом, и День пионерии 1
07:34
"Всегда готов!": барнаульцы о пионерском детстве и романтике единства 3
07:22
Нужно уметь видеть и понимать боль пациентов: хирург-онколог о своей работе 10
07:15
Минздрав: информационные системы Диагностического центра в безопасности 1
07:03
Сколько заработали главные чиновники правительства Алтайского края 8
06:48
Дикий ангел: лучшие фотографии Наталии Орейро 7
06:32
Ностальгические фото советских пионеров 10
06:23
"Ночь музеев – 2018": программа, маршруты и цены – рассказываем обо всем 1
06:14
Снежный май: выходные в Алтайском крае начались в режиме шторма 0
06:01
20 фонтанов будут работать летом 2018 года в Барнауле 2
05:37
Путин выразил соболезнования родным и близким погибшим на Кубе 0
04:37
Депутата, ударившего ребенка, временно исключат из "Единой России" 4

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.