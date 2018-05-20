Фото: vodabereg.ru

День Волги отмечается 20 мая – этот праздник призван привлечь внимание к проблеме сохранения реки, которая является не только национальной гордостью страны, но и ценным стратегическим природным ресурсом.

Впервые День Волги прошел в 2008 году в Нижнем Новгороде во время проведения Х международного научно-промышленного форума "Великие реки – 2008" . Наибольшее внимание к празднику, что логично, проявляют поволжские регионы России.

В этот день портал Amic.ru предлагает подборку фактов об этой великой реке, имеющей для нашей страны огромное значение.