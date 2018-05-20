Фото: vodabereg.ru
День Волги отмечается 20 мая – этот праздник призван привлечь внимание к проблеме сохранения реки, которая является не только национальной гордостью страны, но и ценным стратегическим природным ресурсом.
Впервые День Волги прошел в 2008 году в Нижнем Новгороде во время проведения Х международного научно-промышленного форума "Великие реки – 2008" . Наибольшее внимание к празднику, что логично, проявляют поволжские регионы России.
В этот день портал Amic.ru предлагает подборку фактов об этой великой реке, имеющей для нашей страны огромное значение.
- Волга – одна из крупнейших рек в мире и самая длинная в Европе (3530 километров);
- Волга является крупнейшей в мире рекой, впадающей в бессточный (внутренний) водоем – Каспийское море;
- На Волге расположены четыре города-миллионника – Нижний Новгород, Казань, Самара и Волгоград;
- Многие считают, что Волга протекает только по территории России, но небольшая часть дельты реки, вне основного русла, находится на территории Казахстана;
- У античных авторов первых веков нашей эры Волга называлась Ра или Рав (оба названия иранского происхождения). В Средние века Волга с Камой и рекой Белой известна под названием Итиль. Что касается русского названия Волга, то, считается, что оно произошло от праславянского *Vьlga, волглый — волога — влага. За славянскую версию происхождения названия говорит наличие рек Влга в Чехии и Вильга в Польше;
- Бассейн Волги занимает около ⅓ Европейской территории России и простирается от Валдайской и Среднерусской возвышенностей на западе до Урала на востоке;
- Исток Волги — ключ у деревни Волговерховье в Тверской области;
- Основное питание Волги осуществляется снеговыми (60 % годового стока), грунтовыми (30 %) и дождевыми (10 %) водами;
- В Волге обитает около 70 видов рыб, из них 40 — промысловых (важнейшие: вобла, лещ, судак, сазан, сом, щука, осётр, стерлядь);
- В образном восприятии нашего народа Волга исторически играет исключительную и центральную роль. Определенным образом — это корень и стержень народа, некий идеал. В устных и письменных произведениях Волга почти всегда одушевлена, ей приписываются человеческие качества.
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